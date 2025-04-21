В городе прошел личный прием граждан.

В рамках очередной региональной недели приема граждан в Коврове Владимирской области, жители частного сектора выразили обеспокоенность по вопросам ЖКХ. Местные жители обратились с просьбой установить принадлежность водопровода, который не обслуживается ни одной коммунальной организацией. Депутат Игорь Игошин направил запрос в городскую администрацию для решения этой проблемы.Кроме того, был оперативно устранен открытый люк на пешеходной дорожке, представлявший опасность для прохожих, особенно детей.«Во время приема, удалось решить много других вопросов, не касающихся работы ЖКХ. Жители обращаются за консультациями по вопросам СВО, получению путевки в детский сад для малыша, представители малого бизнеса предлагают расширить Закон по поддержке этой сферы, с волонтерами обсудили тему помощи фронтовикам», — отметил Игорь Игошин.