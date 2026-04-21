Праздник весны стал началом нового этапа для шестнадцати семей.

Красная горка — традиционный праздник весны, в который во Владимирской области чаще всего регистрируют браки. По народным поверьям свадьба в эти дни приносит молодым особое счастье и благополучие.18 апреля в здании Владимирского дворца бракосочетания официально оформили отношения шестнадцать пар.Во время торжественной церемонии молодожены подписали документы и обменялись обручальными кольцами, открыв новый этап совместной жизни.Сотрудники ЗАГСа пожелали супругам сохранить любовь, уважение и взаимопонимание на многие годы.