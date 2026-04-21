Техника выйдет на улицы в ближайшее время.

Автопарк МКУ «Зеленый город» пополнился современной коммунальной техникой.Это позволит ускорить уход за городскими скверами и парками. Качество содержания дорог и пешеходных зон также улучшится.Специалисты смогут оперативнее выполнять сезонные работы по озеленению и уборке.Ранее мы сообщали, что Центр управления городскими дорогами в рамках месячника по благоустройству продолжает генеральную уборку во всех районах города. Проводятся комплексные работы: сотрудники подметают и моют улицы, белят стволы деревьев и красят опоры и уличные столбы.