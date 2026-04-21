За последние столетия человечество совершило гигантский скачок в понимании мира, достигло высот в науке, технике и медицине. Однако именно в это время, когда доступ к знаниям и передовым технологиям стал как никогда широк, мы сталкиваемся с волной недоверия к одному из величайших достижений современной медицины – к вакцинации. В преддверии Всемирной недели иммунизации об этой важной теме рассказала главный внештатный педиатр Министерства здравоохранения Владимирской области Ольга Ильина.БЕЗ ЗВАНИЯ И ЧИНАНаша история полна примеров, когда безжалостные болезни уносили сотни и даже тысячи человеческих жизней. Так, в 1918–1920 годах мир охватила пандемия гриппа H1N1, так называемой испанки. Тогда эта напасть погубила миллионы людей, не разбирая чинов и званий.От дифтерии, кори, столбняка, коклюша погибли сотни тысяч детей. В 1929 году младенческая смертность в СССР составляла 192 ребёнка на 1000 родившихся живыми. Даже после Второй мировой войны, в 1946 году, этот показатель был 94. Для сравнения: сейчас он колеблется в пределах 3,5–4,5 промилле.Ещё один бич человечества – натуральная оспа. На протяжении веков она считалась одной из самых страшных болезней. В начале XX века в России ею болели сотни тысяч человек, а десятки тысяч ежегодно умирали.– Прорыв произошёл в 1796 году, когда английский учёный Дженнер обнаружил, что вирус коровьей оспы безопасен для человека и формирует стойкий иммунитет. Так появилось слово «вакцинация» (от лат. vacca – «корова»). В 1919 году в Советской России был издан декрет о повсеместной профилактике натуральной оспы, и уже к 1936 году эта болезнь была полностью ликвидирована в СССР, и это одна из самых ярких побед в истории медицины, – рассказывает Ольга Ильина.СТРОГО ПО КАЛЕНДАРЮСистемное развитие вакцинации в нашей стране началось в 1958 году с введением обязательного, повсеместного календаря бес­платной вакцинации, который включал прививки от оспы, туберкулёза, дифтерии, коклюша и полиомиелита. Позже были добавлены столбняк и корь.Сегодня национальный календарь иммунизации охватывает 12 инфекций, включая туберкулёз, гепатит В, дифтерию, столбняк, коклюш, полиомиелит, корь, краснуху, эпидемический паротит, гемофильную инфекцию и пневмококковую инфекцию. Существует также календарь прививок по эпидемическим показаниям, а фармацевтический рынок предлагает множество других вакцин, например от ветряной оспы, менингококковой и ротавирусной инфекций, вируса папилломы человека и клещевого энцефалита.ПРОГРЕСС, КОТОРЫЙ НЕЛЬЗЯ ИГНОРИРОВАТЬВспомните: 140 лет назад появился первый автомобиль, а в 1913 году – конвейер. Лишь 150 лет назад Томас Эдисон запатентовал электрическую лампочку. Мы живём в мире, где эти изобретения стали неотъемлемой частью нашей жизни, и нам даже не приходит в голову от них отказаться. Так почему же мы должны пренебрегать достижениями медицины, которые спасают жизни?– Достаньте сертификаты вакцинации свои и своих детей. Обратитесь к участковому педиатру, чтобы убедиться, что все необходимые прививки сделаны. Воспользуйтесь прогрессом, чтобы защитить себя и своих близких от страшных инфекций, – призвала Ольга Ильина.