Ветераны из Владимирской области доказывают на личном примере: тяжелое ранение — это не конец пути, а начало новой сильной истории. Бывшие участники специально военной операции активно вовлекаются в мир спорта, превращая тренировки в мощный инструмент реабилитации.Фонд «Защитники Отечества» помогает героям вернуться в активный ритм жизни, организуя занятия и турниры, где важны не только секунды и килограммы, но и поддержка товарищей.За прошлый год владимирский филиал фонда вместе с партнерами провел более 750 спортивных мероприятий. В них участвовали свыше 110 ветеранов, которые уже принесли в копилку региона более 80 медалей разного достоинства. Настоящий фурор наши земляки произвели на домашнем кубке «Владимирская Русь», где команда из 24 атлетов завоевала сразу 22 награды. Сейчас самыми популярными дисциплинами среди бойцов остаются пауэрлифтинг, плавание и армрестлинг.Однако спорт для ветеранов сегодня — это не только классические дисциплины. В Гороховце бойцы освоили «Кибатлетику на снегу»: двое участников не просто научились мастерски управлять современными протезами на склоне, но и получили квалификацию помощников горнолыжного инструктора. Чтобы каждый желающий мог проявить себя, фонд обеспечивает атлетов специальными спортивными колясками и высокотехнологичными средствами реабилитации. Такая активность возвращает ребятам уверенность в своих силах и наполняет жизнь новым смыслом.