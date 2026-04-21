Дело направлено в суд.

Заместитель прокурора города утвердил обвинение в отношении 38‑летнего жителя по ч. 1 ст. 312 УК РФ — отчуждение имущества, на которое был наложен арест.В марте 2024 года банк обратился в суд с требованием обратить взыскание на залог — принадлежащий мужчине автомобиль Ford Focus.Суд удовлетворил иск, судебные приставы в присутствии должника наложили арест на машину и предупредили о уголовной ответственности за ее отчуждение.Три месяца спустя подозреваемый продал автомобиль, потратил вырученные средства и не исполнил кредитные обязательства.Обвиняемому грозит до двух лет принудительных работ.