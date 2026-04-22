Мероприятия пройдут до 1 мая.

Управление МВД по Владимирской области совместно с органами власти и местного самоуправления приступило к первому этапу Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».Организаторы подчеркивают, что цель акции — привлечь общество к противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике немедленного потребления и информированию о вариантах лечения и реабилитации зависимых.Отмечается рост числа неравнодушных граждан, обращающихся в полицию в период проведения акции.Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков наладили взаимодействие с волонтерами, которые мониторят интернет в поисках запрещенной информации.МВД призывает граждан не оставаться в стороне: сообщать о фактах употребления и сбыта наркотиков можно по номерам дежурных частей территориальных подразделений, по телефону 102 или по горячей линии УНК УМВД по Владимирской области: 8 (4922) 52-72-13.