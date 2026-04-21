Розничная сфера дает возможность быстрого старта карьеры.

С начала года жители Владимирской области активно ищут работу в розничной торговле на платформе Авито. Наибольшим спросом пользуются вакансии промоутеров, продавцов и продавцов‑консультантов.Кандидатов привлекают удобное расположение магазинов, гибкий график, стабильная оплата и возможность начать карьеру без опыта.Сфера торговли лидирует по числу предложений с частичной занятостью. По сравнению с прошлым годом число таких вакансий выросло на 123%. В полных вакансиях указывают зарплатный диапазон от 53 до 69 тыс. рублей. Отдельные продавцы могут зарабатывать около 70 тыс. рублей в месяц.