По результатам проверки прокуратуры ребенка-инвалида обеспечили жизненно важным препаратом.

Прокуратура города Владимира провела проверку по обращению местного жителя о нарушениях в сфере льготного лекарственного обеспечения.Выяснено, что несовершеннолетняя дочь заявителя с редким заболеванием нуждается в систематическом приеме дорогостоящего препарата, который положен бесплатно и не реализуется в аптечных сетях.Медицинское учреждение, оказывающее помощь в дневном стационаре по месту жительства девочки, своевременно не обеспечило ее необходимым лекарством.Прокуратура внесла представление, и по его результатам ребенку обеспечили препарат до конца 2026 года.