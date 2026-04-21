Жителям напомнили номера для сообщений о фактах наркосбыта и призвали не оставаться в стороне.

Сотрудники полиции и общественники провели серию превентивных мероприятий со школьниками региона в рамках операции «Чистое поколение» и акции «Сообщи, где торгуют смертью».Представители УНК УВД и отделения МВД по Селивановскому району рассказали подросткам о вреде наркотиков и призвали заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.На встречах обсудили угрозы в интернете и предупредили о рисках сомнительных предложений легкого заработка.В Гусь-Хрустальном подразделения по делам несовершеннолетних и по контролю за оборотом наркотиков провели профилактические уроки для школьников и студентов колледжей.Полицейские разъяснили уголовную и административную ответственность за распространение, хранение и употребление наркотиков и подчеркнули непоправимые последствия для здоровья.На одной из центральных улиц Владимира вместе с общественным советом организовали информационную акцию и раздали памятки прохожим.