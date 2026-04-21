Правительство области вовлечет в акции участников СВО, общественные организации и молодежь.

21 апреля губернатор Владимирской области Александр Авдеев провел заседание координационного совета по патриотическому воспитанию и оргкомитета по подготовке ко Дню Победы.На заседании обсудили ключевые мероприятия, обеспечение безопасности и меры поддержки ветеранов.Акции в канун праздника:- 10 апреля стартовала акция «Красная гвоздика».- 22 апреля стартует акция «Георгиевская лента».- 24 апреля пройдет «Диктант Победы», организованный «Единой Россией».- Также запланированы культурные мероприятия и акция «Сад Победы».- 6 мая на Соборной площади во Владимире состоится областной фестиваль духовых оркестров «Марш победы».Особое внимание уделяется ветеранам: праздничные выплаты уже начисляются.Авдеев попросил коллег из правительства и глав муниципалитетов лично поздравить ветеранов. Сам он планирует навестить нескольких из них.С учетом угроз «Бессмертный полк» пройдет онлайн, парад состоится без техники и в сокращенном составе, «Волонтеры Победы» организуют во Владимире «Огненную картину войны», массовые вечерние мероприятия отменяются.