Дело будет рассмотрено Ленинским районным судом Владимира.

Заместитель прокурора города Владимира утвердил обвинительное заключение в отношении 40‑летнего жителя города Меленки по делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенном по предварительному сговору.По версии следствия, в октябре 2025 года обвиняемый через интернет связался с неустановленным лицом, предложившим работу «закладчиком».Не задумавшись о противоправности, он согласился и приступил к распространению синтетических веществ на территории областного центра.Куратор направил адрес оптового тайника, где находилось около ста свертков. Их планировали разнести по многочисленным закладкам, но злоумышленник был оперативно задержан, а партия изъята.Следствие отмечает, что такая схема могла привести к росту потребления и серьезному ущербу для здоровья горожан.Обвиняемый полностью признал вину и дал показания.Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.