Работы по победившим проектам прошлого года должны завершиться до конца 2026 года.

21 апреля началось VI Всероссийское онлайн‑голосование за общественные территории, которые планируют благоустроить в 2027 году. До 12 июня жители могут выбрать сквер, аллею или пустырь для преобразования в своем муниципалитете.В конкурсе участвуют 56 объектов, 9 из них с готовыми дизайн‑проектами. Лидируют Владимир (14 объектов), Муром (6), Радужный и Гусь‑Хрустальный (по 4).Среди предложений — сквер у школы №6 в Киржаче, зона отдыха на озере Криуля в Камешково и детская площадка на улице Текстильной в Вязниках.Чтобы проголосовать, нужно авторизоваться на платформе «Госуслуги. Решаем вместе», открыть раздел «Делаем город комфортнее» и отдать один голос. Участвовать могут лица от 14 лет.Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».