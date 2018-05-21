Водителям, оставляющим машины неподалеку от сооружения, порекомендовали закрыть автомобили чехлами

Водителям, оставляющим машины неподалеку от сооружения, порекомендовали закрыть автомобили чехламиВо вторник, 22 мая, в Костроме начнут красить мост через Волгу.Как сообщают в пресс-службе администрации, специалисты приступят к работе на правоповоротном съезде с моста на улицу Нижняя Дебря.Местных жителей попросили принять меры безопасности. Костромичам, которые живут возле моста, порекомендовали не открывать окна в этот день. Водителям лучше накрыть автомобили чехлами.