Как утверждают некоторые СМИ, Лера Кудрявцева совсем скоро родит второго ребенка. Говорят, малыш появится на свет за границей.

Как утверждают некоторые СМИ, Лера Кудрявцева совсем скоро родит второго ребенка. Говорят, малыш появится на свет за границей.Отметим, что слухи о беременности Леры Кудрявцевой муссируются прессой на протяжении нескольких лет – с тех пор, как она вышла замуж за молодого хоккеиста Игоря Макарова. Стоило лишь телеведущей выйти в свет в свободной одежде, как журналисты немедленно утверждали, что Лера ждет ребенка. Сама телеблондинка без устали опровергала все сообщения, при этом говоря, что очень хочет малыша.Похоже, на сей раз молитвы журналистов и многочисленных поклонников Кудрявцевой были услышаны. В последнее время ведущая носит исключительно не сковывающую движений одежду и буквально сияет от счастья. Кроме того, шоумен Андрей Малахов на всю страну заявил, что Лера готовится во второй раз стать мамой.А сейчас появилась новая информация. Говорят, телеведущая в ближайшее время намерена покинуть страну, чтобы родить малыша в заграничной клинике. "Лера действительно беременна. На данный момент она решает, где будет рожать. Вероятнее всего, это произойдет не в России. Срок – конец лета – начало осени. Ей уже трудно скрывать живот даже под балахоном", – рассказали близкие к Кудрявцевой люди журналистам . Сама Лера предпочитает не комментировать свое интересное положение.Говорят, телеведущая выбирает между Европой и Америкой. В США среди знаменитостей (отечественных и зарубежных) популярен медицинский центр Cedars-Sinai. Элитная клиника расположена в Калифорнии. В среднем, за услуги тамошних специалистов Кудрявцевой придется заплатить миллион рублей. Кстати, в этом центре со дня на день родит второго ребенка известная украинская исполнительница Светлана Лобода.