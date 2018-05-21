Подросток погиб под колесами аэроэкспресса Москва-Шереметьево в районе станции Дегунино Савеловского направления. По предварительным данным, он пытался перебежать железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом.

Подросток погиб под колесами аэроэкспресса "Москва-Шереметьево" в районе станции Дегунино Савеловского направления.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на управлении на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, ЧП произошло в воскресенье вечером. По предварительным данным, подросток пытался перебежать железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом. На месте работают транспортные полицейские, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.