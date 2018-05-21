У Александра Шульгина множество различных талантов, которым он находит отличные применения. Музыкант, композитор, медиаменеджер, венчурный инвестор и визионер – это все про него. Обывателю многие из этих занятий кажутся экзотическими и непонятными, а он ориентируется в них как рыба в воде. В интервью для Dni.Ru Шульгин рассказал о новейших технологиях и инновациях, а также вспомнил об интересных случаях во время своей работы на музыкальном поприще.
У Александра Шульгина множество различных талантов, которым он находит отличные применения. Музыкант, композитор, медиаменеджер, венчурный инвестор и визионер – это все про него. Обывателю многие из этих занятий кажутся экзотическими и непонятными, а он ориентируется в них как рыба в воде. В интервью для Dni.Ru Шульгин рассказал о новейших технологиях и инновациях, а также вспомнил об интересных случаях во время своей работы на музыкальном поприще.
О блокчейне в наше время говорят, пожалуй, все, но
далеко не каждый представляет себе суть этой прорывной технологии. Могли бы вы
объяснить нашим читателям, что такое блокчейн и каковы его основные
преимущества?
В самом общем смысле это децентрализованная,
распределенная база данных, система хранения которой не связана с центральным
сервером. Последние несколько сотен лет были временем централизации – власти,
управления, производства, а затем и медиа. Сейчас появились децентрализованные
решения во всех областях, новые технологии, которые серьезно трансформируют
нашу жизнь.
Представьте, мы сидим вместе, у нас разные мобильные
телефоны, операторы связи. Чтобы отправить вам сообщение, мой текстовый или
аудиовизуальный контент должен пройти километры к моей точке, а оттуда к вашей.
Хотя мы сидим всего лишь в метре друг от друга. Подобная система предполагает,
что информация идет через некие централизованные точки, вместо прямой
коммуникации.
Блокчейн же убирает любое посредничество и третьи
стороны, напрямую связывает клиентов непосредственно с производителем или поставщиком
услуг. В итоге снижаются расходы, а значит, цена
для потребителя услуг и товаров. Цифровые технологии при децентрализованном
подходе становятся все более похожими на повседневную жизнь.
Какие инновации можно реализовать с помощью технологии
блокчейн?
Их очень много. К примеру, технология Smart City -
"Умный город". Представьте, по городу ездят беспилотные автомобили,
летают дроны и прочие объекты. Централизованная система в этом случае не может
быть эффективна хотя бы из соображений безопасности. Что будет, если ее
взломают? Упадут дроны, остановятся машины, наступит хаос.
К тому же централизованная система очень дорогая.
Когда в Интернете вещей и Индустриальном интернете будет соединено больше
триллиона девайсов, то централизованному трафику не хватит труб, кабелей и
оптиков. Не говоря уже о задержках. Когда мы скачиваем фильмы, задержка – это
не критично, но при управлении беспилотными автомобилями даже секундное
промедление может привести к драматическим последствиям. Благодаря
Data-майнингу система может предугадывать ситуации и принимать максимально
правильное решение в конкретной ситуации.
Многие люди путают понятия "блокчейн" и
"криптовалюты". Как эти два явления связаны между собой?
Криптовалюты используют блокчейн для учета транзакций
любого типа. Начав с передачи текстовых сообщений, человечество, благодаря
появлению децентрализованной системы блокчейн, получило возможность передачи
ценностей, активов. Появились разные цифровые валюты – коины, возникло понятие
майнинга – добычи цифровых валют.
Криптовалюты ничем не отличаются от тех платежных
средств, к которым мы привыкли. К примеру, у вас есть счет в банке, но реально
денег на нем нет, потому как счет – это запись о том, что у вас есть некая
ценность, приравненная к ценности условной валюты вашего счета. И когда вы
рассчитываетесь карточкой в магазинах, происходит обмен данными, что
определенная сумма списалась с вашего счета и поступила к поставщику услуг.
Только это централизованная система. Блокчейн и
криптовалюты имеют схожий принцип, но весь процесс происходит
децентрализованно. Основной принцип функционирования технологии – абсолютная
прозрачность совершаемых операций.
Последний год мы наблюдали стремительный рост курса
биткоина, а затем его столь же быстрое падение. Что, на ваш взгляд, ждет
главную мировую криптовалюту?
Это абсолютно нормальная коррекция. Вспомните
2011-2013 годы – время распространения биткоина как массового инструмента.
Тогда он вырос до 1000%, потом скорректировался до 200%. После этого биткоин
консолидировался пару лет, а затем вновь пошел в рост. Рост, коррекция, затем
новый рост – все это естественный цикл.
Система все равно будет развиваться. Возьмите любое
государство: вне зависимости от волатильности национальной валюты оно все равно
строит инфраструктуру. Так и инфраструктура блокчейна растет каждый день. И чем
больше участников, тем устойчивее система.
Сейчас кроме биткоина есть множество разных
альткоинов, но у них нет системы, если взять тот же Ethereum (Эфириум), то его
майнят на видеокартах в домашних условиях. С биткоином это не пройдет. Для его
майнинга необходимо мощное промышленное оборудование, колоссальные
вычислительные центры.
Вопрос, который интересует многих потенциальных
инвесторов: стоит ли вкладывать сбережения в криптовалюты, являются ли они
более выгодными инструментами по сравнению с банковскими депозитами?
Сейчас я бы не советовал вкладывать в криптовалюты,
потому что на сегодняшний день их тысячи, и не понятно какие из них выживут.
Если хочется попробовать, то советую небольшими порциями делать это на Биткоине
или Эфириуме. Просто для понимания, как это работает. Советую обратить внимание
на Initial offering. Есть Initial coin offering (ICO, первичное размещение,
аналог цифровых акций. – Прим.Ред.), можно обратить внимание на token economy -
экономику токенов. Сейчас растущие тренды находятся в основном в сфере
лайфстайл и развлечения.
Инвестировать лучше в продукты, которые будут
развиваться. К примеру, через краудфандинг. Если раньше люди с инновационными
проектами пришли бы в фонды, банки и попросили финансирование, то им бы
отказали, потому что просто не поняли бы, о чем идет речь. Продвинутая часть
населения понимает, о чем говорят инноваторы, таким образом убираются
посредники – банки, фонды, финансовые институты.
Очевидно, что окружающий нас мир уже в ближайшие годы
ждет радикальная трансформация. Как он будет выглядеть?
Сильно изменится управленческая власть и государство.
Уже сейчас есть электронное правительство, работает портал госуслуг. Сто с
лишним услуг, начиная от паспортов, виз, сейчас можно получить по интернету.
Наступит эпоха Cashless – отсутствия физических денег, монет и бумажек.
Везде
будут беспилотные автомобили и дроны, будет реализована технология HyperLoop. Это скоростная вакуумная пассажирская или грузовая капсула, которая может развивать скорость до 600 километров в час, она соединит большие расстояния и ускорит коммуникации. Если мы сейчас построим HyperLoop между Москвой и Владивостоком, то получать посылки с Дальнего Востока можно будет за 5 часов.
В мире будущего будут активно использоваться
голограммы – объемные изображения, создаваемые с помощью лазера, будет создана
смешанная реальность. Нас ждут прорывы в медицине. Все вокруг будет
адаптировано под потребности человека: медиа, реклама, развлечения.
Я считаю, что в ближайшее будущее в мире возникнут
некие цифровые союзы, которые примут единую цифровую стандартизацию. Скорее
всего, будет принят криптовалютный стандарт. В Китае его уже разрабатывают, я
уверен, что он будет и на евро-азиатском пространстве.
В рамках этих стандартов люди будут работать токенами.
Это некие знаки, примерно, как авиакомпании дают свои мили, бонусы,
вознаграждения, которые ты можешь превратить в блага. По большему счету
бумажка, где написано сто рублей – тоже является своего рода токеном в
стандартизации определенной национальной валюты.
В новом мире главной ценностью будет энергия. По большей части будет два ее вида: электрическая и
атомная. Что касается солнечной, ветряной и прочей биоэнергии, то она будет менее эффективна. Ведь для обеспечения работы
того же беспилотного транспорта энергия должна поступать бесперебойно. А вдруг
не будет ветра? Экоэнергия будет направлена на social life, а более серьезные
вещи будут обслуживаться электрической и атомной энергией.
С развитием блокчейна, внедрением роботизации и софта
миллионы людей могут потерять работу, человечество рискует столкнуться с
глобальной депрессией. Как людям адаптироваться к новым условиям?
Прежде всего, уже сейчас нужно
задуматься о получении образования, которое будет востребовано. Профессии вроде
юристов, экономистов и страховщиков станут не нужны. Время, когда люди могли
всю жизнь работать по одной профессии, прошло. В цифровую эпоху человек будет
менять за всю свою жизнь не менее пяти специальностей.
Сейчас есть три класса: рабочие, обслуживающий
персонал и креативный класс. Первый на 90% будет заменен роботами. Второй – на
50-60. Будет расти только креативный класс: те люди, которые привыкли каждый
день думать и жить заново, способные творить. Сейчас нужно развивать
абстрактное мышление, именно оно отвечает за нашу способность к творчеству.
Бояться технологической революции не нужно. Вспомните,
что когда-то человек работал от рассвета до заката. Технологическая революция
сделала возможной пятидневную рабочую неделю и восьмичасовой рабочий день.
Появилось время и возможность жить. Были придуманы новые виды спорта, появился
кинематограф и другие развлечения, доступные ранее только власть имущим. Новая
технологическая революция даст человеку много свободного времени, которое он
сможет потратить на творчество и саморазвитие.
Во второй половине XX века на окраинах западных
городов начали появляться населенные мигрантами гетто. Их жители существовали
на пособия, не работали. Свое свободное время они посвящали не саморазвитию, а
преступности. Не повторится ли ситуация, но уже в глобальном масштабе?
Скорее всего риски будут. Но если мы посмотрим на
классические западные гетто, то люди там живущие не занимались саморазвитием не
потому, что не хотели это делать, а потому, что у них было для этого мало
возможностей.
Уровень преступности с развитием технологий будет
только уменьшаться. Благодаря появлению камер слежения на улицах стало
безопаснее, а прозрачность финансовых операций снизила преступность
экономическую. Будет сложнее заниматься вандализмом, когда ты всегда на виду.
Как изменятся средства массовой информации?
СМИ в привычном нам понимании исчезнут. В будущем
будет больше ботов, адаптивных медиа, которые будут знать, что интересно
каждому конкретному человеку. Люди будут получать нужные им новости, а не
искать их. Количество работающих в этой сфере сократится в сто раз.
Помимо высоких технологий вы долгое время занимались
продюсерской работой, сотрудничали со многими известными группами и
исполнителями. Что вам доставляет большее удовольствие – музыка или современные
технологии?
И то, и другое в одинаковой степени. Одно полушарие
мозга у человека отвечает за логическое мышление, другая – за абстрактное.
Занятие музыкой – прекрасная возможность развивать абстрактное мышление. К тому
же в работе с исполнителями и стартаперами есть много общего. Стартап – это тоже
3-4 человека: лидер, дизайнер, каждый отвечает за свое направление. Кроме того,
и тем, и другим всегда нужно умное финансирование.
Расскажите пару интересных случаев из вашей
работы с музыкантами.
В 1996 году готовился к выпуску первый альбом "Мумий
Тролля". У нас был суперхит "Утекай" и песня-бэкграунд -
"Кот кота". Я предложил Мише Хлебородову (российский кинорежиссер,
продюсер и клипмейкер Михаил Хлебородов. – Прим.Ред.) сделать два клипа и
запустить сначала "Кот кота". Мы выпустили его в марте 1997 года,
клип стали показывать по телевизору. Вроде не хит, но внимание аудитории
привлек. И потом в мае мы запускаем "Утекай", и все говорят: вот с
этого надо было начинать!
Похожая ситуация была с "Иванушками
International". В мае 1995 годы мы выпустили клип на песню
"Вселенная". Песня не была хитом. За лето мы успели снять
"Тучи", и в сентябре, когда все вернулись с каникул, запустили клип.
И вновь мы попали в яблочко.
Кстати, перед запуском "Кот
кота" мы разослали пять кассет на радио, MTV и так далее. Нам отказали. Я
долго уговаривал Мишу Козырева из Радио Maximum (Михаил Козырев, российский
журналист, музыкальный критик, продюсер, теле– и радиоведущий, актер. -
Прим.Ред.) поставить "Мумий Тролль" два раза в ночь. Мне стоило огрмоных
трудов его убедить. Две недели покрутилось на радио, и все поняли – это хит. Сейчас
кажется, что "Мумий тролль" – это очевидно. Но тогда все было гораздо
сложнее.
Еще один интересный случай связан с группой "Руки Вверх". Приехал менеджер с 6-7 демо, сказал, что хочет продаться. Я
написал на листке сумму контракта – 150 тысяч долларов, включая деньги на
завершение альбома, съемку 2-3 клипов. Тогда это была большая сумма. Но листок
я не показал, а попросил его озвучить свою сумму. Он долго думал, никак не мог
назвать цифру. А на следующий день поехал к другой компании и продал все за 10
тысяч.
Был ли в вашей жизни человек, который произвел на вас
невероятное впечатление, в том числе с точки зрения музыки?
В свое время я был поражен саундом The Wall – 11-го
студийного альбома Pink Floyd. Он и сейчас остается во многом эталоном. Я
узнал, что продюсером альбома был Боб Эзрин. После этого я начал узнавать о
звуке больше, вникать в тему. Вообще, людей, сформировавших мой вкус, было
несколько. Со всеми я в итоге познакомился и подружился. Мне удалось
встретиться со всеми своими кумирами, за исключением композитора Георгия
Свиридова.
Что касается людей, которые произвели невероятное
впечатление... Пожалуй, такой человек у меня только один – мой духовный отец.
Вы многое сделали в духовно-религиозной музыке,
участвовали в записи Хора братии Валаамского монастыря. Почему этот жанр вам
интересен?
На самом деле, больше всех для этого сделал отец
Герман. Он создал хор, восстановил записи, мы работали вместе. С моей стороны
была помощь в формировании студии, в записи и выпуске первых альбомов.
Стремление помочь в этом деле не было неким толчком,
это шло изнутри. Ведь когда ты осознаешь, что давать – всегда лучше, чем брать,
ты начинаешь думать, как ты можешь применить свои способности, чтобы было лучше
другим. Человек, я считаю, всегда должен любить то, чем он занимается.