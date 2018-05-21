У Александра Шульгина множество различных талантов, которым он находит отличные применения. Музыкант, композитор, медиаменеджер, венчурный инвестор и визионер – это все про него. Обывателю многие из этих занятий кажутся экзотическими и непонятными, а он ориентируется в них как рыба в воде. В интервью для Dni.Ru Шульгин рассказал о новейших технологиях и инновациях, а также вспомнил об интересных случаях во время своей работы на музыкальном поприще.

У Александра Шульгина множество различных талантов, которым он находит отличные применения. Музыкант, композитор, медиаменеджер, венчурный инвестор и визионер – это все про него. Обывателю многие из этих занятий кажутся экзотическими и непонятными, а он ориентируется в них как рыба в воде. В интервью для Dni.Ru Шульгин рассказал о новейших технологиях и инновациях, а также вспомнил об интересных случаях во время своей работы на музыкальном поприще.О блокчейне в наше время говорят, пожалуй, все, нодалеко не каждый представляет себе суть этой прорывной технологии. Могли бы выобъяснить нашим читателям, что такое блокчейн и каковы его основныепреимущества?В самом общем смысле это децентрализованная,распределенная база данных, система хранения которой не связана с центральнымсервером. Последние несколько сотен лет были временем централизации – власти,управления, производства, а затем и медиа. Сейчас появились децентрализованныерешения во всех областях, новые технологии, которые серьезно трансформируютнашу жизнь.Представьте, мы сидим вместе, у нас разные мобильныетелефоны, операторы связи. Чтобы отправить вам сообщение, мой текстовый илиаудиовизуальный контент должен пройти километры к моей точке, а оттуда к вашей.Хотя мы сидим всего лишь в метре друг от друга. Подобная система предполагает,что информация идет через некие централизованные точки, вместо прямойкоммуникации.Блокчейн же убирает любое посредничество и третьистороны, напрямую связывает клиентов непосредственно с производителем или поставщикомуслуг. В итоге снижаются расходы, а значит, ценадля потребителя услуг и товаров. Цифровые технологии при децентрализованномподходе становятся все более похожими на повседневную жизнь.Какие инновации можно реализовать с помощью технологииблокчейн?Их очень много. К примеру, технология Smart City -"Умный город". Представьте, по городу ездят беспилотные автомобили,летают дроны и прочие объекты. Централизованная система в этом случае не можетбыть эффективна хотя бы из соображений безопасности. Что будет, если еевзломают? Упадут дроны, остановятся машины, наступит хаос.К тому же централизованная система очень дорогая.Когда в Интернете вещей и Индустриальном интернете будет соединено большетриллиона девайсов, то централизованному трафику не хватит труб, кабелей иоптиков. Не говоря уже о задержках. Когда мы скачиваем фильмы, задержка – этоне критично, но при управлении беспилотными автомобилями даже секундноепромедление может привести к драматическим последствиям. БлагодаряData-майнингу система может предугадывать ситуации и принимать максимальноправильное решение в конкретной ситуации.Многие люди путают понятия "блокчейн" и"криптовалюты". Как эти два явления связаны между собой?Криптовалюты используют блокчейн для учета транзакцийлюбого типа. Начав с передачи текстовых сообщений, человечество, благодаряпоявлению децентрализованной системы блокчейн, получило возможность передачиценностей, активов. Появились разные цифровые валюты – коины, возникло понятиемайнинга – добычи цифровых валют.Криптовалюты ничем не отличаются от тех платежныхсредств, к которым мы привыкли. К примеру, у вас есть счет в банке, но реальноденег на нем нет, потому как счет – это запись о том, что у вас есть некаяценность, приравненная к ценности условной валюты вашего счета. И когда вырассчитываетесь карточкой в магазинах, происходит обмен данными, чтоопределенная сумма списалась с вашего счета и поступила к поставщику услуг.Только это централизованная система. Блокчейн икриптовалюты имеют схожий принцип, но весь процесс происходитдецентрализованно. Основной принцип функционирования технологии – абсолютнаяпрозрачность совершаемых операций.Последний год мы наблюдали стремительный рост курсабиткоина, а затем его столь же быстрое падение. Что, на ваш взгляд, ждетглавную мировую криптовалюту?Это абсолютно нормальная коррекция. Вспомните2011-2013 годы – время распространения биткоина как массового инструмента.Тогда он вырос до 1000%, потом скорректировался до 200%. После этого биткоинконсолидировался пару лет, а затем вновь пошел в рост. Рост, коррекция, затемновый рост – все это естественный цикл.Система все равно будет развиваться. Возьмите любоегосударство: вне зависимости от волатильности национальной валюты оно все равностроит инфраструктуру. Так и инфраструктура блокчейна растет каждый день. И чембольше участников, тем устойчивее система.Сейчас кроме биткоина есть множество разныхальткоинов, но у них нет системы, если взять тот же Ethereum (Эфириум), то егомайнят на видеокартах в домашних условиях. С биткоином это не пройдет. Для егомайнинга необходимо мощное промышленное оборудование, колоссальныевычислительные центры.Вопрос, который интересует многих потенциальныхинвесторов: стоит ли вкладывать сбережения в криптовалюты, являются ли ониболее выгодными инструментами по сравнению с банковскими депозитами?Сейчас я бы не советовал вкладывать в криптовалюты,потому что на сегодняшний день их тысячи, и не понятно какие из них выживут.Если хочется попробовать, то советую небольшими порциями делать это на Биткоинеили Эфириуме. Просто для понимания, как это работает. Советую обратить вниманиена Initial offering. Есть Initial coin offering (ICO, первичное размещение,аналог цифровых акций. – Прим.Ред.), можно обратить внимание на token economy -экономику токенов. Сейчас растущие тренды находятся в основном в сферелайфстайл и развлечения.Инвестировать лучше в продукты, которые будутразвиваться. К примеру, через краудфандинг. Если раньше люди с инновационнымипроектами пришли бы в фонды, банки и попросили финансирование, то им быотказали, потому что просто не поняли бы, о чем идет речь. Продвинутая частьнаселения понимает, о чем говорят инноваторы, таким образом убираютсяпосредники – банки, фонды, финансовые институты.Очевидно, что окружающий нас мир уже в ближайшие годыждет радикальная трансформация. Как он будет выглядеть?Сильно изменится управленческая власть и государство.Уже сейчас есть электронное правительство, работает портал госуслуг. Сто слишним услуг, начиная от паспортов, виз, сейчас можно получить по интернету.Наступит эпоха Cashless – отсутствия физических денег, монет и бумажек.Вездебудут беспилотные автомобили и дроны, будет реализована технология HyperLoop. Это скоростная вакуумная пассажирская или грузовая капсула, которая может развивать скорость до 600 километров в час, она соединит большие расстояния и ускорит коммуникации. Если мы сейчас построим HyperLoop между Москвой и Владивостоком, то получать посылки с Дальнего Востока можно будет за 5 часов.В мире будущего будут активно использоватьсяголограммы – объемные изображения, создаваемые с помощью лазера, будет созданасмешанная реальность. Нас ждут прорывы в медицине. Все вокруг будетадаптировано под потребности человека: медиа, реклама, развлечения.Я считаю, что в ближайшее будущее в мире возникнутнекие цифровые союзы, которые примут единую цифровую стандартизацию. Скореевсего, будет принят криптовалютный стандарт. В Китае его уже разрабатывают, яуверен, что он будет и на евро-азиатском пространстве.В рамках этих стандартов люди будут работать токенами.Это некие знаки, примерно, как авиакомпании дают свои мили, бонусы,вознаграждения, которые ты можешь превратить в блага. По большему счетубумажка, где написано сто рублей – тоже является своего рода токеном встандартизации определенной национальной валюты.В новом мире главной ценностью будет энергия. По большей части будет два ее вида: электрическая иатомная. Что касается солнечной, ветряной и прочей биоэнергии, то она будет менее эффективна. Ведь для обеспечения работытого же беспилотного транспорта энергия должна поступать бесперебойно. А вдругне будет ветра? Экоэнергия будет направлена на social life, а более серьезныевещи будут обслуживаться электрической и атомной энергией.С развитием блокчейна, внедрением роботизации и софтамиллионы людей могут потерять работу, человечество рискует столкнуться сглобальной депрессией. Как людям адаптироваться к новым условиям?Прежде всего, уже сейчас нужнозадуматься о получении образования, которое будет востребовано. Профессии вродеюристов, экономистов и страховщиков станут не нужны. Время, когда люди могливсю жизнь работать по одной профессии, прошло. В цифровую эпоху человек будетменять за всю свою жизнь не менее пяти специальностей.Сейчас есть три класса: рабочие, обслуживающийперсонал и креативный класс. Первый на 90% будет заменен роботами. Второй – на50-60. Будет расти только креативный класс: те люди, которые привыкли каждыйдень думать и жить заново, способные творить. Сейчас нужно развиватьабстрактное мышление, именно оно отвечает за нашу способность к творчеству.Бояться технологической революции не нужно. Вспомните,что когда-то человек работал от рассвета до заката. Технологическая революциясделала возможной пятидневную рабочую неделю и восьмичасовой рабочий день.Появилось время и возможность жить. Были придуманы новые виды спорта, появилсякинематограф и другие развлечения, доступные ранее только власть имущим. Новаятехнологическая революция даст человеку много свободного времени, которое онсможет потратить на творчество и саморазвитие.Во второй половине XX века на окраинах западныхгородов начали появляться населенные мигрантами гетто. Их жители существовалина пособия, не работали. Свое свободное время они посвящали не саморазвитию, апреступности. Не повторится ли ситуация, но уже в глобальном масштабе?Скорее всего риски будут. Но если мы посмотрим наклассические западные гетто, то люди там живущие не занимались саморазвитием непотому, что не хотели это делать, а потому, что у них было для этого маловозможностей.Уровень преступности с развитием технологий будеттолько уменьшаться. Благодаря появлению камер слежения на улицах сталобезопаснее, а прозрачность финансовых операций снизила преступностьэкономическую. Будет сложнее заниматься вандализмом, когда ты всегда на виду.Как изменятся средства массовой информации?СМИ в привычном нам понимании исчезнут. В будущембудет больше ботов, адаптивных медиа, которые будут знать, что интереснокаждому конкретному человеку. Люди будут получать нужные им новости, а неискать их. Количество работающих в этой сфере сократится в сто раз.Помимо высоких технологий вы долгое время занималисьпродюсерской работой, сотрудничали со многими известными группами иисполнителями. Что вам доставляет большее удовольствие – музыка или современныетехнологии?И то, и другое в одинаковой степени. Одно полушариемозга у человека отвечает за логическое мышление, другая – за абстрактное.Занятие музыкой – прекрасная возможность развивать абстрактное мышление. К томуже в работе с исполнителями и стартаперами есть много общего. Стартап – это тоже3-4 человека: лидер, дизайнер, каждый отвечает за свое направление. Кроме того,и тем, и другим всегда нужно умное финансирование.Расскажите пару интересных случаев из вашейработы с музыкантами.В 1996 году готовился к выпуску первый альбом "МумийТролля". У нас был суперхит "Утекай" и песня-бэкграунд -"Кот кота". Я предложил Мише Хлебородову (российский кинорежиссер,продюсер и клипмейкер Михаил Хлебородов. – Прим.Ред.) сделать два клипа изапустить сначала "Кот кота". Мы выпустили его в марте 1997 года,клип стали показывать по телевизору. Вроде не хит, но внимание аудиториипривлек. И потом в мае мы запускаем "Утекай", и все говорят: вот сэтого надо было начинать!Похожая ситуация была с "ИванушкамиInternational". В мае 1995 годы мы выпустили клип на песню"Вселенная". Песня не была хитом. За лето мы успели снять"Тучи", и в сентябре, когда все вернулись с каникул, запустили клип.И вновь мы попали в яблочко.Кстати, перед запуском "Коткота" мы разослали пять кассет на радио, MTV и так далее. Нам отказали. Ядолго уговаривал Мишу Козырева из Радио Maximum (Михаил Козырев, российскийжурналист, музыкальный критик, продюсер, теле– и радиоведущий, актер. -Прим.Ред.) поставить "Мумий Тролль" два раза в ночь. Мне стоило огрмоныхтрудов его убедить. Две недели покрутилось на радио, и все поняли – это хит. Сейчаскажется, что "Мумий тролль" – это очевидно. Но тогда все было гораздосложнее.Еще один интересный случай связан с группой "Руки Вверх". Приехал менеджер с 6-7 демо, сказал, что хочет продаться. Янаписал на листке сумму контракта – 150 тысяч долларов, включая деньги назавершение альбома, съемку 2-3 клипов. Тогда это была большая сумма. Но листокя не показал, а попросил его озвучить свою сумму. Он долго думал, никак не могназвать цифру. А на следующий день поехал к другой компании и продал все за 10тысяч.Был ли в вашей жизни человек, который произвел на васневероятное впечатление, в том числе с точки зрения музыки?В свое время я был поражен саундом The Wall – 11-гостудийного альбома Pink Floyd. Он и сейчас остается во многом эталоном. Яузнал, что продюсером альбома был Боб Эзрин. После этого я начал узнавать озвуке больше, вникать в тему. Вообще, людей, сформировавших мой вкус, былонесколько. Со всеми я в итоге познакомился и подружился. Мне удалосьвстретиться со всеми своими кумирами, за исключением композитора ГеоргияСвиридова.Что касается людей, которые произвели невероятноевпечатление... Пожалуй, такой человек у меня только один – мой духовный отец.Вы многое сделали в духовно-религиозной музыке,участвовали в записи Хора братии Валаамского монастыря. Почему этот жанр ваминтересен?На самом деле, больше всех для этого сделал отецГерман. Он создал хор, восстановил записи, мы работали вместе. С моей стороныбыла помощь в формировании студии, в записи и выпуске первых альбомов.Стремление помочь в этом деле не было неким толчком,это шло изнутри. Ведь когда ты осознаешь, что давать – всегда лучше, чем брать,ты начинаешь думать, как ты можешь применить свои способности, чтобы было лучшедругим. Человек, я считаю, всегда должен любить то, чем он занимается.