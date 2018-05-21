Известный композитор, продюсер и автор популярных песен Александр Шульгин не понаслышке знает о ситуации в мире музыке. Написанные им хиты продолжают звучать на радиостанциях, они полюбились людям не одного поколения. Dni.Ru встретились с Александром и поговорили о настоящем и будущем российской культуры, о современных исполнителях, об отношении продюсера и композитора к брендам и обществу потребления, а также его пути к религии и вере.

Известный композитор, продюсер и автор популярных песен Александр Шульгин не понаслышке знает о ситуации в мире музыке. Написанные им хиты продолжают звучать на радиостанциях, они полюбились людям не одного поколения. Dni.Ru встретились с Александром и поговорили о настоящем и будущем российской культуры, о современных исполнителях, об отношении продюсера и композитора к брендам и обществу потребления, а также его пути к религии и вере.Зеркало обществаМногие из гремевших в 90-х артистов сегодня взабвении. Для некоторых из них вы писали музыку, другие выпускали у васпластинки. Почему, на Ваш взгляд, не всем из тех исполнителей и коллективовудалось остаться на плаву?Если бы все оставались на плаву, то не было бы местадля молодых. Так что это естественная циркуляция. И в мое время это было оченьдинамично, а вот сейчас похоже все застоялось, и на тот же Новый год наэкранах, говорят, идет сплошной день сурка. Но главное в данном случае то, что написанные песни до сих пор звучат и любимы.Считается, что искусство – зеркало общества. Носегодня все как-то резко измельчало, не видно настоящих больших артистов,крайне мало качественной музыки. Чем можете объяснить такое тотальное снижениеуровня вкусов, предпочтений аудитории? Почему наступило время примитивного исиюминутного?Культура – зеркало общества. Искусство же – этотермин, этимологически произошедший от Искус соТворять, хорошо характеризуетсегодняшний ландшафт. Мы знаем, что если в пять литров кристально чистой водыдобавить литр грязной, то будет шесть литров нечистой воды. Общество в процессетрансформации, но скоро все пойдет по пути выздоровления. Но уже с инымигероями. Вероятно что и виртуальными, и они будут гораздо чище и человечнеесегодняшних симулякров.Копии против оригиналовПопулярные российские исполнители активно пытаются пробиться на Запад, но по-прежнему безуспешно. Почему, на Ваш взгляд, они не достигают успеха, и стоит ли вообще пытаться туда попасть?Так же как сложно предлагать и практически невозможно импортировать бананы в Эквадор или Зимбабве, так и не разумно пытаться потеснить прародителей современной поп-музыки на их же территории. И даже не столько потому, что это реэкспорт продукта, который был изобретен в западных странах и в первую очередь в Англии и США, и является одной из основ экспорта этих стран (доля экспорта креативных индустрий в доходе Великобритании является 14%).Но и потому, что это реэкспорт некачественного продукта. Это все равно что пытаться реэкспортировать Iphone 3 чебоксарской сборки или жуткие копии Бритни Спирс или Энрике Иглесиаса – при наличии уникальности и яркой индивидуальности. Притом индивидуальности не "местного разлива", а вселенского масштаба.У представителей постсоветской музыкальной индустрии нет понимания маркетинга в его истинной ипостаси, а не в извращенном "схематозами" и "корпоративами. Они безграмотны в части понимания природы и структурирования этого сектора, как строится система взаимоотношений "Продукт/услуга – Потребитель" на мировых рынках. Ведь никакой разницы по поводу вывода своего продукта/бренда на мировой рынок между исполнителем или брендом водки нет. Законы те же.Только отчего-то одни выстраивают мощные стратегии и проводят эффективнее компании, а вторые считают, что и так сойдет. Вот и не получается. Мы же не будем рассматривать успех группы "Тату" или Витаса как успех глубоких культурологических побед. Чистая фриковость, и сомнительный успех для российской культуры. Если и можно притянуть масскульт к этому термину.Какой Вы видите российскую культуру и общество через 20-50 лет? Кто из современных исполнителей, на Ваш взгляд, останется в памяти потомков?Из исполнителей, думаю, никто. Кто-то может и останется где-то в анналах, но исключительно в амплуа скандалиста и фрика. Не останется даже записей их исполнения – низкокачественного MP3, которое уже сегодня является неудобоваримым, а через 50 лет оно и вовсе будет звучать примерно как архивные патефонные записи.Но ведь и записи, скорее всего, вообще не доживут , ведь срок жизни цифровых записей ограничен как раз таки 30-ю, максимум 50-ю годами. Да и потом, никогда исполнители не оставались в памяти потомков, если это не были не исключения в виде харизматичных пионеров – первопроходцев, как тот же Шаляпин. Да и его то кто сейчас слушает? Так, хрестоматийно остался в памяти для нишевых архивариусов. Остаются в памяти ведь не исполнители, а Произведения.Какие профессиональные рекомендации можете дать тем, кто только начинает развиваться в музыке? Как им не остаться на обочине истории?Быть уникальным! Творить для людей, а не для собственного эго. И работать. Работать, и еще раз работать.Музыка, кино и технологииВы продолжаете активно писать музыку. Издаетесь вАзии, получаете международные награды за саундтреки написанные Вами к фильмам исериалам. Вам это не мешает Вашей активности, связанной с инвестициями и Вашимновым увлечением – наипопулярнейшим ныне блокчейном?Конечно, активно пишу музыку. У человека должны вравной мере работать оба полушария мозга, и музыка как ничто иное развиваетименно то полушарие, которое отвечает за абстрактное мышление. За полушариекоторое отвечает за логику, я не беспокоюсь с детства, с тех пор когдавыигрывал все районные, городские и областные олимпиады по математике, но замузыку всегда волнуюсь, в ней всегда сложно удержаться константно на высоте.Пока, Слава Господи, удается.Каждый год в Азии или международная награда засаундтреки или инструментальную музыку или верхние строчки хит парадов засоавторство в песнях. Цели достигаются.И все-таки, что сейчас доставляет Вам большееудовольствие – музыка или современные технологии?И то, и другое в одинаковой степени. В работе сисполнителями и стартаперами есть много общего. Стартап – это тоже 3-4человека: лидер, дизайнер, каждый отвечает за свое направление. Кроме того, итем, и другим всегда нужно умное финансирование.Вы также являетесь Членом Международной Академии Телевидения и Науки и член жюри телевизионной премии Эмми (EMMY), которая считается телевизионным эквивалентом престижнейшей кинопреммии Оскар и музыкальной – Грэмми. Какие у Вас цели в связи с этой активностью?Их много. Скажем, одна из них – привезти ЭММИ в Екатеринбург. Я являюсь Членом Правления Свердловской Киностудии, старейшей киностудии страны. Там работают молодые и по-хорошему амбициозные ребята . Да и талантов там хватает. И развивать надо регион в сторону креативных индустрий и цифровой экономики, не все же жить промышленностью двойного назначения. Так что Эмми в Екатеринбурге – цель важная. Отрапортую Вам сразу же как цель будет достигнута. Надеюсь, Dni.Ru поддержат такую инициативу (улыбается).Конечно, поддержим!Будни продюсераРасскажите пару интересных случаев из Вашей работы смузыкантами.В 1996 году готовился к выпуску первый альбом"Мумий Тролля". У нас был суперхит "Утекай" и песня-бэкграунд– "Кот кота". Я предложил Мише Хлебородову (российский кинорежиссер,продюсер и клипмейкер Михаил Хлебородов. – Прим.Ред.) сделать два клипа изапустить сначала "Кот кота". Мы выпустили его в марте 1997 года,клип стали показывать по телевизору. Вроде не хит, но внимание аудиториипривлек. И потом в мае мы запускаем "Утекай", и все говорят: вот сэтого надо было начинать!Похожая ситуация была с "ИванушкамиInternational". В мае 1995 годы мы выпустили клип на песню"Вселенная". Песня не была хитом. За лето мы успели снять"Тучи", и в сентябре, когда все вернулись с каникул, запустили клип.И вновь мы попали в яблочко.Кстати, перед запуском "Кот кота" мыразослали пять кассет на радио, MTV и так далее. Нам отказали. Я долгоуговаривал Мишу Козырева из Радио Maximum (Михаил Козырев, российскийжурналист, музыкальный критик, продюсер, теле– и радиоведущий, актер. -Прим.Ред.) поставить"Мумий Тролль" два раза в ночь. Мне стоилоогрмоных трудов его убедить. Две недели покрутилось на радио, и все поняли –это хит. Сейчас кажется, что "Мумий тролль" – это очевидно. Но тогдавсе было гораздо сложнее.Еще один интересный случай связан с группой"Руки Вверх". Приехал менеджер с 6-7 демо, сказал, что хочетпродаться. Я написал на листке сумму контракта – 150 тысяч долларов, включаяденьги на завершение альбома, съемку 2-3 клипов. Тогда это была большая сумма.Но листок я не показал, а попросил его озвучить свою сумму. Он долго думал,никак не мог назвать цифру. А на следующий день поехал к другой компании ипродал все за 10 тысяч.Результат важнее биркиВ одном из интервью Вы сказали, что эпохапотребления подходит к концу. К примеру, основатель "Фейсбука" МаркЦукерберг очень непритязателен в одежде, у него крайне скромный гардероб.Насколько для вас важно потребление, какое внимание Вы уделяете вещам, важно лидля Вас, чтобы вокруг были брендовые, модные вещи?Мне важно достигать цели. В прямом и переносномсмысле. В полетах по миру я провожу 75% своего времени. Мне важно удобство впоездке, нежели бирка на моих джинсах. Я улетаю на два месяца, перемещаюсь вэтот отъезд по семи странам, и с собой у меня лишь рюкзак на плечах. При томчто каждый день в новом городе новые встречи от ярчайших гениев новейшихтехнологий, до президентов этих стран. Везде простые джинсы и майка. Ну еслигде-то требуется какой-то формальный дресс-код, то я куплю простую рубашку наэтот вечер и приду на прием как того требует этикет. Я нацелен на результат.Результат важнее бирки. Потому я всегда его добиваюсь, ибо не отвлекаюсь наненужное.Какие качества Вы цените в людях, на что преждевсего обращаете внимание?В мужчинах – благородную разумность. В женщинах -добродетельЧто бы Вы могли простить, а что нет?Я могу простить все. Ибо как сказано – "Милостихочу, а не жертвы" (Мф. 9, 13). Ведь милость превыше любви. Любовь имеем, амилости нет. Высота иная, далеко не всем это под силу, только избранным.Какой самый лучший, самый значимый подарок Выполучали в жизни?Самый лучший и значимый подарок в моей жизни – этособственно мое рождение и мое перерождение, рождение человека в человеке –приход к вере.Во что Вы верили в ранние периоды вашего творчестваили даже в детстве? Не в плане супергероев и деда мороза, а что Вам давало силыи вдохновляло? И что дает Вам силы и вдохновение сейчас?Вдохновение ведь от слова вдох. Вдохнул в тебя Божедух, и твори. Мне этого достаточно.Если бы Вы могли владеть одной вещью, которой у Вассейчас нет, чтобы это было?Машиной времени. Хоть на минутку. Я бы хотелпоговорить со своим папой, который ушел рано.Был ли в вашей жизни человек, который произвел наВас невероятное впечатление, в том числе с точки зрения музыки?В свое время я был поражен саундом The Wall – 11-гостудийного альбома Pink Floyd. Он и сейчас остается во многом эталоном. Яузнал, что продюсером альбома был Боб Эзрин. После этого я начал узнавать озвуке больше, вникать в тему. Вообще, людей, сформировавших мой вкус, былонесколько. Со всеми я в итоге познакомился и подружился. Мне удалосьвстретиться со всеми своими кумирами, за исключением композитора ГеоргияСвиридова.Что касается людей, которые произвели невероятноевпечатление... Пожалуй, такой человек у меня только один – мой духовный отец.Путь к вереВ 2011 году Вы поступили на факультет богословия вПравославный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. Что подтолкнуло Вас ктакому шагу? Это просто увлечение религией или вы глубоко верующий человек?Знания. Я учусь всю жизнь. И я почувствовал, что мненеобходимы те знания, которые я получу, лишь познавая богословие. Так и получилось:то, что знал ранее – структурировалось, я стал видеть более осмысленноархитектуры тех или иных конструкций, физических и метафизических. Это, в своюочередь, помогает мне идти далее по этой лестнице вверх.Вы многое сделали в духовно-религиозной музыке,участвовали в записи Хора братии Валаамского монастыря. Почему этот жанр ваминтересен?На самом деле, больше всех для этого сделал отецГерман – регент Хора подворья Валаамского монастыря. Он создал хор, восстановилзаписи, мы работали вместе. С моей стороны была помощь в формировании студии, взаписи и выпуске первых альбомов.Стремление помочь в этом деле не было неким толчком,это шло изнутри. Ведь когда ты осознаешь, что давать – всегда лучше, чем брать,ты начинаешь думать, как ты можешь применить свои способности, чтобы было лучшедругим. Человек, я считаю, всегда должен любить то, чем он занимается.