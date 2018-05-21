По всей видимости, денежки зарыты в землю. И теперь их назад не получить.

По всей видимости, денежки зарыты в землю. И теперь их назад не получить.Ирина Аллегрова – человек не самый бедный. По данным промоутеров, за концерт она получает около 70 тысяч евро (примерно 5 миллионов рублей). Но и для нее потеря 10 миллионов – ощутимая. А именно такую сумму она планировала вложить в возведение особняка в подмосковном Милорадово. Но в итоге осталась бед денег и без дачи.Дело в том, что Владимир Денисов, который должен был курировать стройку и получил предоплату, все никак не могу начать работу. Певица разорвала контракт и попросила вернуть 10 миллионов рублей. Но Денисов умер, а денежки исчезли! По слухам, он вложил деньги Аллегровой в бизнес, но прогорел. Поэтому артистка обратилась в суд."Долги по наследству достались супруге Денисова. Певице пока досталось всего 100 тысяч, и это произошло спустя два года. Осталось еще 9,3 миллиона", – приводит слова адвоката певицыНо вдова не спешит гасить долг и говорит, что денег у нет. Хотя после смерти супруга ей достался жилой дом, стоимостью 11 миллионов, земельный участок за 7 миллионов и несколько дорогих автомобилей. Но вдова не спешит вступать в наследство. Мол, если она сделает это, то дом уйдет за долги и она останется на улице. Поэтому она делает все, чтобы по документам оставаться бедной.Певица сдаваться не намерена. Она привлекла лучших адвокатов, чтобы вернуть деньги, который взял у нее покойный. Но, похоже, дача у нее появится теперь не скоро.