Организаторы чемпионата мира по хоккею в Дании признали нападающего сборной США и Чикаго Блэкхокс Патрика Кейна самым ценным игроком турнира. Капитан американской команды в десяти встречах набрал 20 очков за результативность, отличившись восемь раз и отдав двенадцать голевых передач.

Организаторы чемпионата мира по хоккею в Дании признали нападающего сборной США и "Чикаго Блэкхокс" Патрика Кейна самым ценным игроком турнира. Капитан американской команды в десяти встречах набрал 20 очков за результативность, отличившись восемь раз и отдав двенадцать голевых передач.Кейн повторил рекорд XXI века по набранным баллам на чемпионатах мира. Ранее канадец Дэни Хитли также набрал 20 баллов. Произошло это в 2008 году.Кроме того, американский форвард вошел в символическую сборную турнира по версии журналистов. Помимо Кейна в ней оказались вратарь Андерс Нильссон (сборная Швеции), защитники Адам Ларссон и Оливер Экман-Ларссон (оба — Швеция), форварды Рикард Раккель (Швеция) и Себастьян Ахо (Финляндия).Напомним, что сборная Швеции в Дании завоевала золото чемпионата мира. Швейцарские хоккеисты стали вторыми. Бронзовые медали достались сборной США.