Пермский Амкар остался в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). В ответном противостоянии переходных матчей за сохранение прописки в высшем дивизионе пермяки на выезде одержали победу над клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Тамбов. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Пермский "Амкар" остался в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ). В ответном противостоянии переходных матчей за сохранение прописки в высшем дивизионе пермяки на выезде одержали победу над клубом Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Тамбов". Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.Единственный мяч в игре на 38-й минуте забил Михаил Костюков. Отметим, что матч получился очень упорной и грубой. Команды на двоих совершили 36 нарушений правил и заработали семь желтых карточек.Первая встреча в Перми также завершилась победой "Амкара" со счетом 2:0. Таким образом, по сумме двух матчей "красно-черные" одержали общую победу со счетом 3:0 и в сезоне-2018/19 продолжат выступление в РФПЛ. "Тамбов" же вновь будет играть в ФНЛ."Амкар" пробился в высший дивизион чемпионата страны в 2004 году и с тех пор ни разу его не покидал.