В Греции арестованы два участника нападения на мэра Салоников Янниса Бутариса, которого накануне избили и забросали бутылками с водой. Хулиганы-ультраправые ответят за свои действия, - обещает греческий замминистра внутренних дел - министр защиты граждан Николас Тоскас.

В Греции арестованы два участника нападения на мэра Салоников Янниса Бутариса, которого накануне избили и забросали бутылками с водой. По сообщению Афинско-Македонского агентства новостей, полиция тщательно изучает аудиовизуальные материалы, фотографии и видеозаписи, зафиксировавшие нападение. Расследование ведет Управление безопасности полиции, передает РИА Новости."Хулиганы-ультраправые ответят за свои действия", — написал в "Твиттере" греческий замминистра внутренних дел — министр защиты граждан Николас Тоскас. Позвонив Бутарису, он заверил его, что полиция быстро получит все необходимые данные для привлечения виновных в нападении на мэра к ответственности.В субботу, 19 мая, в День памяти жертв геноцида понтийских греков несколько десятков человек напали на Бутариса прямо на памятных мероприятиях. Десятки человек окружили мэра и начали оскорблять его. Некоторые из собравшихся принялись бить градоначальника и бросать в него бутылки с водой. Мэру пришлось бежать с митинга и обратиться в больницу.Врачи оставили его на ночь, а наутро отпустили. И правительство Греции, и оппозиция осудили нападение на Бутариса как "фашистское". По словам политиков, популизм и национализм открыто угрожают демократии и обществу.Ранее мэр Салоников выступал за укрепление торговых связей с Турцией и называл основателя Турецкой республики Мустафу Кемаля Ататюрка крупным государственным деятелем. А непосредственно в День памяти жертв геноцида греков Бутарис разрешил провести в городе гей-парад Thessaloniki Pride.