Если вдруг в Палате мер и весов в Париже когда-то появится место для идеального кроссовера, то у меня есть все основания полагать, что под стеклянным колпаком где-то между эталоном фунта и метра будет стоять и сверкать на солнечных лучах, пробивающихся сквозь сонные городские крыши именно Audi Q5.

Если вдруг в Палате мер и весов в Париже когда-топоявится место для идеального кроссовера, то у меня есть все основанияполагать, что под стеклянным колпаком где-то между эталоном фунта и метра будетстоять и сверкать на солнечных лучах, пробивающихся сквозь сонные городскиекрыши именно Audi Q5.Правда, этим автомобилем можно любоваться. На мой взгляд,в облике все на месте, ни убавить, ни прибавить. Все линии гармоничны, логичновытекают друг из друга и экстерьер воспринимается легко и ненавязчиво. У менявозникло впечатление, что автомобиль строился вокруг центральной горизонтальнойлинии от фары до заднего фонаря.Давайте посмотрим, что скажут нам сухие, но впечатляющиецифры ТТХ.AudiQ5 quattroЦена, руб712 372Цена в минимальной конфигурации, руб110 000Двигатель (объем/мощность, л.с.)1984/ 249ПриводполныйРазгон 0-100, сек6,3Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км6,8/14,2Снаряженная масса, кг1795Длина/ширина/высота, мм4663/1893/1659Дорожный просвет, мм190Объем багажника, л550Как видите, цифры красивые, но два момента омрачают нашеавтомобильное веселье: цена под пять миллионов и расход топлива. В сетях этотавтомобиль ругают еще и за небольшой багажник. И правда, 550 литров – цифра,скорее, для седана, чем для кроссовера.Почти два миллиона рублей сверх минимальной комплектации. При том, что машина не летает, не ездит сама за детьми в школу, не стираетноски и даже не готовит кофе.Зато здесь есть адаптивная пневматическая подвеска,панорамная крыша, климат-система с дистанционным управлением! И, конечно же,аудиосистема Bang&Olufsen с аж девятнадцатью динамиками – показатель для небольшого кроссовера простоумопомрачительный! Полный пакет систем для помощи при вождении. Это не простокруиз-контроль, а практически автопилот, способный держать дистанцию от впередиидущего автомобиля, держать машину внутри линий разметки (на наших дорогах,впрочем, я бы так на эту систему не полагался), а еще помогать рулить во времяпарковки. И сумасшедше красивая оптика со светодиодными фарами.Пожалуй, самые дорогие позиции я перечислил, поразаглянуть в салон. Очень симпатичный салон, к слову.Сидеть здесь удобно. Салон небольшой, и после огромныхвнедорожников с крупными кнопками и рычагами, человек компактной комплекции здесь отдыхает. А еще не может не радовать то, что автодизайнерыперестали наглухо заполировывать каждую деревянную деталь в салоне, за что я,кажется, полюбил элементы из дерева. А светодиодную подсветку салона я любилвсегда.Сидеть на водительском месте очень удобно. Спортивныесиденья имеют дополнительную боковую поддержку, что приятно при резкихповоротах. А их у вас будет предостаточно, как только вы освоитесь и привыкнетек прекрасной маневренности Q5.Да и сзади, кстати, места полным-полно, и в путешествияхпассажиры не будут каждые сто километров проситься на улицу размять ноги.Только если покурить.“Самолетный” переключатель АКПП давно уже стал привычнымприятным и удобным элементом управления. Рядом с ним расположен тачпэд и“шайба” управления бортовым компьютером.Справа находится ручка громкости, но с непривычки всегдасначала хватаешь за центральную шайбу. Просто потому, что она больше, видимо. Иеще один непривычный элемент – переключение режимов поездки. Обычно эти кнопкинаходятся рядом с рычагом АКПП, а тут их вынесли на торпедо. Первую неделю ихприходится искать, отвлекаясь от дороги.Но это та самая ситуация, когда режимы езды влияют напоездку кардинально, как за счет работы с адаптивной подвеской, так и за счетотзывчивости коробки (которая, как ни удивительно, не обычный автомат, ароботизирована).Приборная панель представляет из себя сплошной экран, иза счет этого очень информативно насыщена. Одновременно выводится огромноеколичество информации, которую, чуть пообвыкнув, можно улавливать беглымвзглядом.Перейдем к самому, пожалуй, приятному. Как едет? Отличноедет! Разгон 6,3 секунды, динамика весьма приличная. Кстати, такой же показательразгона у базового BMW X6, который в базовой же цене стоит дороже самогонавороченной Q5. Сопоставимый по размерам X4 в базе имеет разгон аж за 8 секунд. Ингольштадт-Мюнхен1:0!Управление и динамика у Q5 для кроссовера удивительные. Ускорение чувствуется даже если топить тапокс 80 километров в час. И вот тут начинаешь задумываться о том, что такие деньгина эту машину вполне можно потратить.По закону жанра здесь нужно написать что-то негативное.Так что держите: по моему мнению, для такого навороченного автомобиля задница уQ5 откровенно скучная. Вот.А вот аудиосистема настолько чудесна, что я даже не будугрузить вас подробностями настройки. Просто включите любимый трек инаслаждайтесь. Он гарантированно прозвучит лучше, чем на вашей домашнейсистеме. Только не забудьте сбросить аудионастройки на заводские, если здесьуспели побывать шаловливые ручки людей без ушек, которые любят выкручиватьверхние и нижние частоты до максимума. Не надо. Здесь всего достаточно и при“плоском” эквалайзере.Как я уже упоминал выше, в интернете машину в основномхвалят, но жалуются на маленький багажник. Согласно древнему обычаю, проверяембагажник гитарой.Гитара отлично поместилась, а значит, все ваши покупки,садовый инвентарь и собака влезут прекрасно. Если же вам на время захочетсяпревратить кроссовер в грузовик, сложите задние сиденья.В общем, Q5 мне понравился, и прочно всталв небольшой ряд автомобилей, которые я бы с радостью поставил в гараж. Высокаяцена кажется таковой только до момента сравнения с основными конкурентами. А выкак думаете, стоит Audi Q5 своих денег?Обзор подготовлен специально для портала dni.ru