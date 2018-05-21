Если вдруг в Палате мер и весов в Париже когда-то
появится место для идеального кроссовера, то у меня есть все основания
полагать, что под стеклянным колпаком где-то между эталоном фунта и метра будет
стоять и сверкать на солнечных лучах, пробивающихся сквозь сонные городские
крыши именно Audi Q5.
Если вдруг в Палате мер и весов в Париже когда-то
появится место для идеального кроссовера, то у меня есть все основания
полагать, что под стеклянным колпаком где-то между эталоном фунта и метра будет
стоять и сверкать на солнечных лучах, пробивающихся сквозь сонные городские
крыши именно Audi Q5.
Правда, этим автомобилем можно любоваться. На мой взгляд,
в облике все на месте, ни убавить, ни прибавить. Все линии гармоничны, логично
вытекают друг из друга и экстерьер воспринимается легко и ненавязчиво. У меня
возникло впечатление, что автомобиль строился вокруг центральной горизонтальной
линии от фары до заднего фонаря.
Давайте посмотрим, что скажут нам сухие, но впечатляющие
цифры ТТХ.
Audi
Q5 quattro
Цена, руб
4
712 372
Цена в минимальной конфигурации, руб
3
110 000
Двигатель (объем/мощность, л.с.)
1984
/ 249
Привод
полный
Разгон 0-100, сек
6,3
Смешанный расход (на сайте / тест-драйв), л/100 км
6,8/14,2
Снаряженная масса, кг
1795
Длина/ширина/высота, мм
4663/1893/1659
Дорожный просвет, мм
190
Объем багажника, л
550
Как видите, цифры красивые, но два момента омрачают наше
автомобильное веселье: цена под пять миллионов и расход топлива. В сетях этот
автомобиль ругают еще и за небольшой багажник. И правда, 550 литров – цифра,
скорее, для седана, чем для кроссовера.
Почти два миллиона рублей сверх минимальной комплектации. При том, что машина не летает, не ездит сама за детьми в школу, не стирает
носки и даже не готовит кофе.
Зато здесь есть адаптивная пневматическая подвеска,
панорамная крыша, климат-система с дистанционным управлением! И, конечно же,
аудиосистема Bang&Olufsen с аж девятнадцатью динамиками – показатель для небольшого кроссовера просто
умопомрачительный! Полный пакет систем для помощи при вождении. Это не просто
круиз-контроль, а практически автопилот, способный держать дистанцию от впереди
идущего автомобиля, держать машину внутри линий разметки (на наших дорогах,
впрочем, я бы так на эту систему не полагался), а еще помогать рулить во время
парковки. И сумасшедше красивая оптика со светодиодными фарами.
Пожалуй, самые дорогие позиции я перечислил, пора
заглянуть в салон. Очень симпатичный салон, к слову.
Сидеть здесь удобно. Салон небольшой, и после огромных
внедорожников с крупными кнопками и рычагами, человек компактной комплекции здесь отдыхает. А еще не может не радовать то, что автодизайнеры
перестали наглухо заполировывать каждую деревянную деталь в салоне, за что я,
кажется, полюбил элементы из дерева. А светодиодную подсветку салона я любил
всегда.
Сидеть на водительском месте очень удобно. Спортивные
сиденья имеют дополнительную боковую поддержку, что приятно при резких
поворотах. А их у вас будет предостаточно, как только вы освоитесь и привыкнете
к прекрасной маневренности Q5.
Да и сзади, кстати, места полным-полно, и в путешествиях
пассажиры не будут каждые сто километров проситься на улицу размять ноги.
Только если покурить.
“Самолетный” переключатель АКПП давно уже стал привычным
приятным и удобным элементом управления. Рядом с ним расположен тачпэд и
“шайба” управления бортовым компьютером.
Справа находится ручка громкости, но с непривычки всегда
сначала хватаешь за центральную шайбу. Просто потому, что она больше, видимо. И
еще один непривычный элемент – переключение режимов поездки. Обычно эти кнопки
находятся рядом с рычагом АКПП, а тут их вынесли на торпедо. Первую неделю их
приходится искать, отвлекаясь от дороги.
Но это та самая ситуация, когда режимы езды влияют на
поездку кардинально, как за счет работы с адаптивной подвеской, так и за счет
отзывчивости коробки (которая, как ни удивительно, не обычный автомат, а
роботизирована).
Приборная панель представляет из себя сплошной экран, и
за счет этого очень информативно насыщена. Одновременно выводится огромное
количество информации, которую, чуть пообвыкнув, можно улавливать беглым
взглядом.
Перейдем к самому, пожалуй, приятному. Как едет? Отлично
едет! Разгон 6,3 секунды, динамика весьма приличная. Кстати, такой же показатель
разгона у базового BMW X6, который в базовой же цене стоит дороже самого
навороченной Q5. Сопоставимый по размерам X4 в базе имеет разгон аж за 8 секунд. Ингольштадт-Мюнхен
1:0!
Управление и динамика у Q5 для кроссовера удивительные. Ускорение чувствуется даже если топить тапок
с 80 километров в час. И вот тут начинаешь задумываться о том, что такие деньги
на эту машину вполне можно потратить.
По закону жанра здесь нужно написать что-то негативное.
Так что держите: по моему мнению, для такого навороченного автомобиля задница у
Q5 откровенно скучная. Вот.
А вот аудиосистема настолько чудесна, что я даже не буду
грузить вас подробностями настройки. Просто включите любимый трек и
наслаждайтесь. Он гарантированно прозвучит лучше, чем на вашей домашней
системе. Только не забудьте сбросить аудионастройки на заводские, если здесь
успели побывать шаловливые ручки людей без ушек, которые любят выкручивать
верхние и нижние частоты до максимума. Не надо. Здесь всего достаточно и при
“плоском” эквалайзере.
Как я уже упоминал выше, в интернете машину в основном
хвалят, но жалуются на маленький багажник. Согласно древнему обычаю, проверяем
багажник гитарой.
Гитара отлично поместилась, а значит, все ваши покупки,
садовый инвентарь и собака влезут прекрасно. Если же вам на время захочется
превратить кроссовер в грузовик, сложите задние сиденья.
В общем, Q5 мне понравился, и прочно встал
в небольшой ряд автомобилей, которые я бы с радостью поставил в гараж. Высокая
цена кажется таковой только до момента сравнения с основными конкурентами. А вы
как думаете, стоит Audi Q5 своих денег?
Обзор подготовлен специально для портала dni.ru