Баскетболисты московского ЦСКА в матче за третье место Финала четырех Евролиги встречались с каунасским Жальгирисом. Армейцы проиграли всего 2 очка. Итоговый счет – 79:77 (22:19, 19:16, 28:13, 10:29) в пользу соперников красно-синих. Встреча прошла в Белграде.

Баскетболисты московского ЦСКА в матче за третье место "Финала четырех" Евролиги встречались с каунасским "Жальгирисом". Армейцы проиграли всего 2 очка. Итоговый счет – 79:77 (22:19, 19:16, 28:13, 10:29) в пользу соперников "красно-синих". Встреча прошла в Белграде.В составе литовского клуба лучшими игроками стали Паулюс Янкунас и Василье Мицич, набравшие по 15 очков. У проигравших Михаил Кулагин и Отелло Хантер записали на свой счет по 14 баллов.20 мая в 21:00 по московском времени состоится финальный поединок "Финала четырех". Действующий обладатель титула стамбульский "Фенербахче" сразится с обидчиком ЦСКА по полуфиналу мадридским "Реалом".