В Хабаровском крае загорелся вертолет, а в Башкирии женщина погибла под колесами трактора, уснув в поле. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

В Хабаровском крае загорелся вертолет, а в Башкирии женщина погибла под колесами трактора, уснув в поле. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.В Хабаровском крае совершил жесткуюпосадку частный вертолет "Газель 342".ЧП произошло возле слияния рек Шекли и Уда Тугуро-Чумиканского района. Во времяпосадки воздушное судно воспламенилось. На борту находились три человека. Ониуспели эвакуироваться, однако позже у одного человека случился сердечныйприступ, в результате чего он скончался, передаетВ одной из квартир многоэтажного дома в Южно-Сахалинске на десятом этаже началсяпожар, который перекинулся на крышу всего дома. По данным региональногоуправления МЧС, площадь возгорания составила примерно 700 квадратных метров. Наликвидацию огня было направлено семь машин пожарной техники и 28 человекличного состава. Жильцы дома были оперативно эвакуированы, сообщаетТелефоны в контейнерах со сливочным маслом пыталисьпередать в СИЗО в Ростове-на-Дону, пишет При досмотре передачи на имя одного изподследственных помимо телефона были обнаружены аксессуары к нему – зарядка,наушники и сим-карта. По факту произошедшего правоохранители начали проверку.В Нижнекамске задержан 27-летний убийцадиректора казанского магазина сантехники. Тело мужчины с ножевыми раненияминашла сестра, которая пришла помогать ему в маркет. На месте происшествия нашлитри ножа, передает пишет Подозреваемыйсам явился в полицию с повинной. Он сообщил, что проживал неподалеку отмагазина и зашел к потерпевшему спросить сигареты. После этого они сталираспивать спиртные напитки. Начался конфликт, директор магазина начал грозитьсвоему собутыльнику ножом. Тот отобрал оружие и нанес смертельные раненияжертве.Тюмени возле здания областного правительства сбили восьмилетнего велосипедиста,сообщает Авария с участием автомобиля марки "Hyundai" произошла 20 мая примерно в 19:30. В это время мальчик выехал на пешеходныйпереход на велосипеде, где его сбила машина. В результате ДТП ребенок получилсотрясение мозга, перелом ноги и рваную рану лица.Медведь напал на мужчину в Селтинском районе Удмуртии. Инцидент произошел в питомнике во время притравки собак на животное, пишет пишетСотрудник серьезно не пострадал, он отделалсяцарапинами и испугом. Мужчине оказали медицинскую помощь.Шесть детсадовцев изКарпинска попали в больницу с симптомами отравления, передает У детей были одинаковые симптомы: боль в животе, рвота и недомогание. По предварительным данным,у двоих детей после проведения анализов диагностирована ротовируснаяинфекция. У остальных детей анализы пока не готовы. Входе проверки сотрудники прокуратуры устанавливают обстоятельства, при которыхзаболели дети, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических норм приорганизации питания учащихся.Волгоградский педофилнасиловал только падчерицу и не тронул своего ребенка, пишет Изобличить 35-летнего жителя Тракторозаводского районапомогла сотрудница районной прокуратуры. Она заметила плачущую девочку и в ходеразговора поняла, что в отношении ребенка было совершено тяжкое преступление.Известно, что подозреваемый жил в браке с супругой около трех лет, и у них естьдвухлетний совместный ребенок, однако в отношении него преступления несовершалось. О педофиле известно, что он безработный, а семью содержала егожена, работающая в сфере торговли. Правдивость показаний потерпевшей девочкиуже подтверждена психологом, а вот сам подозреваемый своей вины не признает.В Башкирии нашли трупмладенца, погибшего месяц назад, сообщает . Теломалыша нашли в Салавате при проведении земляных работ около жилогодома. Тело мальчика было завернуто в женскую майку, полотенце и помещено вполиэтиленовый пакет.В Башкирии в поле подсолнечника женщина погибла подколесами трактора, пишет ЧП произошло в Ишимбайском районе республики, около населенногопункта Кинзебулатово. По рабочей версии, поздно вечером 16 мая трактористкрестьянско-фермерского хозяйств во время работы в поле на тракторе скультиватором совершил наезд на 43-летнюю местную сельчанку, уснувшую в поле, ине заметил этого. От полученных тяжелых телесных повреждений она скончалась наместе происшествия.