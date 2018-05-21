Президент Болгарии Румен Радев выступает за строительство прямого газопровода, который соединил бы Россию и его страну через Черное море.

Назовем это "Болгарским потоком". Такой подход диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Европейского союза в целом. Такие стремления ничем не отличаются от намерений Германии реализовать "Северный поток-2", — сообщил Радев в интервью газете Коммерсантъ.По его словам, Болгария планирует стать энергетическим центром Юго-Восточной Европы и заняться распределением природного газа. Европейский союз поддерживает Софию в этом начинании, подчеркнул президент.Стоит отметить, что после отмены газопровода Южный поток в 2014 году в России сформировалось недоверие к Болгарии как к партнеру в крупных инфраструктурных проектах, поскольку, с российской точки зрения, именно действия Софии привели к отмене строительства газопровода, отмечает издание.Президент Болгарии прибыл с двухдневным визитом в Россию: 21 мая он встретится в Москве с премьером Дмитрием Медведевым, а 22 мая — в Сочи с Владимиром Путиным. Это будет первая встреча президентов России и Болгарии за 10 лет.В конце апреля Газпром сообщил о завершении строительства морской части первой нитки Турецкого потока. Газопровод из Краснодарского края по дну Черного моря в Турцию состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Строительство Турецкого потока началось в мае 2017 года вместо Южного потока.Россия и Германия реализуют проект строительства газопровода Северный поток-2, который соединит страны по дну Балтийского моря. Мощность трубопровода — 55 миллиардов кубометров газа в год, его запуск запланирован на 2019 год.