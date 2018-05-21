Иосиф Кобзон рассказал о
состоянии своего здоровья. Он утверждает, что чувствует себя хорошо.
Иосиф Кобзон рассказал о
состоянии своего здоровья. Он утверждает, что чувствует себя хорошо.
После видео с юбилейного вечера поэта-песенника
Михаила Гуцериева, на котором запечатлен Кобзон, поклонники всерьез забеспокоились
его самочувствием. Они посчитали 80-летнего артиста больным и немощны, увидев, как
он передвигается с помощью
помощников.
"Слаб
стал совсем", "Как мумия", "Даже не знала, что так все плохо",
– комментировали ролик пользователи Сети. Но Кобзон поспешил успокоить россиян.
"У меня все нормально. Чувствую себя хорошо. Сейчас собираюсь на
юбилей к приятельнице", – цитирует певца Главное, чтобы
праздник, на котором будет находиться с другими приглашенными Кобзон, не
сказался пагубно на его здоровье. Ведь с тем, как артист передвигается на
видео, тусовки могут быть опасны – с его стороны это весьма
ответственный шаг.
Напомним, легендарного
исполнителя в не лучшем виде заснял на видео один из сотрудников СМИ. После
этого самые ярые поклонники Иосифа Кобзона накинулись на представителей средств массовой
информации. "Как глупо выставлять такое на обозрев о таких людях! Пусть
это будет на вашей совести. Ведь этим можно погубить человека, ведь он не в том
возрасте, чтобы спокойно к этому отнестись…", – написал один них.