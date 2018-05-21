Иосиф Кобзон рассказал о состоянии своего здоровья. Он утверждает, что чувствует себя хорошо.

Иосиф Кобзон рассказал осостоянии своего здоровья. Он утверждает, что чувствует себя хорошо.После видео с юбилейного вечера поэта-песенникаМихаила Гуцериева, на котором запечатлен Кобзон, поклонники всерьез забеспокоилисьего самочувствием. Они посчитали 80-летнего артиста больным и немощны, увидев, какон передвигается с помощьюпомощников."Слабстал совсем", "Как мумия", "Даже не знала, что так все плохо",– комментировали ролик пользователи Сети. Но Кобзон поспешил успокоить россиян."У меня все нормально. Чувствую себя хорошо. Сейчас собираюсь наюбилей к приятельнице", – цитирует певца Главное, чтобыпраздник, на котором будет находиться с другими приглашенными Кобзон, несказался пагубно на его здоровье. Ведь с тем, как артист передвигается навидео, тусовки могут быть опасны – с его стороны это весьмаответственный шаг.Напомним, легендарногоисполнителя в не лучшем виде заснял на видео один из сотрудников СМИ. Послеэтого самые ярые поклонники Иосифа Кобзона накинулись на представителей средств массовойинформации. "Как глупо выставлять такое на обозрев о таких людях! Пустьэто будет на вашей совести. Ведь этим можно погубить человека, ведь он не в томвозрасте, чтобы спокойно к этому отнестись…", – написал один них.