Журналистка и светская львица Божена Рынска отметилась новым разоблачением. На сей раз объектом ее критики стали приезжие из Белоруссии – которые, якобы, позволяют себе свинство на дорогах.

Журналистка и светская львица Божена Рынска отметилась новым "разоблачением". На сей раз объектом ее критики стали приезжие из Белоруссии – которые, якобы, позволяют себе "свинство" на дорогах.Основанием для обвинения граждан Белоруссии в недостойном поведении стала фотография, сделанная из окна автомобиля. Рынска утверждает, что из запечатленного на ней автомобиля с белорусскими номерами на ходу выбросили пластиковую бутылку."Вот эта белорусская машина взяла и выбросила пустую пластиковую бутылку из окна прямо в Рублевский лесок. Скажите, а в Белоруссии тоже так принято? Или это только здесь свинячить можно?", – возмутилась журналистка в Facebook.Друзья по соцсети с энтузиазмом поддержали светскую львицу. Одна из "френдесс", Alexandra Maslova, ударилась в размышления о том, что "западные белорусы" отличаются от "быдлостана". А запечатленная на фото машина, судя по номеру, из Гомельской области.Однако не все были единодушны в своем осуждении граждан соседней страны. Некоторые отмечают, что неизвестно даже, действительно ли выбросили из машины мусор. Кроме того, неизвестно кто именно сидел в этом автомобиле – вполне возможно, что русский. Ведь и россияне иногда покупают в соседней Белоруссии машины с пробегом, оставляя на них старые номера, отмечают пользователи.Божена Рынска известна своими периодическими разоблачениями неправильного, с ее точки зрения, образа жизни соотечественников – а теперь вот и граждан ближнего зарубежья. К примеру, не так давно она прокомментировала ролик с плачущим в самолете ребенком, страдающим от аутизма, назвав его "мелкой тварью". Журналистка убеждена, что больного вместе с матерью следовало высадить из лайнера. Большинство друзей, как обычно, ее поддержали.