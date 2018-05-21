Владимирские газовики зафиксировали 34 случая несанкционированных подключений к газопроводам.

Владимирские газовики зафиксировали 34 случая несанкционированных подключений к газопроводам. Только с начала года выявлено 23 факта хищения газа. Ущерб составил почти 800 тысяч рублей. Кроме того, специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» еженедельно фиксируют случаи вмешательства в работу счетных механизмов приборов учета газа. Сумма ущерба от таких действий превысила 10 млн рублей. Наибольшее количество нарушений отмечено в Суздальском, Гусь-Хрустальном и Ковровском районах.«Компания «Газпром межрегионгаз Владимир» активизирует мероприятия по декриминализации потребления газа, поставляемого населению региона, -отметилгенеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» Сергей Бондаренко- В ходе рейдов газовики ежедневно выявляют случаи хищения газа, в том числе вмешательство в работу приборов учёта. Ведется постоянный контроль газопотребления, модернизируется абонентская база, куда заносится актуальные сведения и дополнительная информация о потребителях. Мы очень плотно взаимодействуем с газораспределительной организацией: уже определен план оперативно-профилактических мероприятий по обнаружению и предотвращению несанкционированного отбора газа и вмешательство в работу счётных механизмов учёта газа. Все без исключения нарушители будут привлечены к административной, а скоро и к уголовной ответственности», - подчеркнулСергей Бондаренко.