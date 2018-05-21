У Романа Абрамовича закончился срок предыдущей
визы в Великобританию. Продлевать новую ему продлевать не спешат.
У Романа Абрамовича закончился срок предыдущей
визы в Великобританию. Продлевать новую ему продлевать не спешат.
Новую визу миллиардер не может
получить уже три недели. Британские депутаты заявили о необходимости
ужесточить свою политику по отношению к "связанным с Кремлем" лицам.
Эксперты считают, что это
может быть намеком в адрес Романа Абрамовича. В окружении бизнесмена
считают, что визу все еще не дали из-за волокиты.
Политолог и экономист Никита
Кричевский полагает, что британской жизни владельца футбольного клуба "Челси"
может настать конец. В феврале в Британии силу вступил закон
"О криминальных финансах", позволяющий местным судам наложить арест
на собственность иностранцев, если они признают источник его происхождения
"сомнительным" и Абрамович в этом случае не станет исключением,
передает
Кричевский уверен, что британские власти уже вплотную занимаются
активами предпринимателя. "Они оформлены своеобразно – на британские
компании, которые через дочек принадлежат оффшорам. Копаться придется долго.
Однако надо иметь ввиду, что хоть этот каток и едет медленно,
но он обязательно доедет", – говорит экономист.
Прокомментировал в своем Instagram ситуацию с документами Романа Абрамовича и знаменитый актер
Станислав Садальский. "Отчелсили бедолагу. Чемодан. Вокзал. Чукотка. Ну
как, англичанам не стыдно?", – написал артист. Он назвал их
неблагодарными, поскольку наши предприниматели вложили в Великобританию огромные
деньги. 2Миллиардеру Роману Абрамовичу, пока отказали в продлении британской визы",
– констатировал Садальский.