Это интервью с бывшим сотрудником Управления банковского надзора Центробанка Константином Симоновым наша редакция публикует в связи с активно идущей дискуссией вокруг действий Центробанка по расчистке банковского сектора. Нам показалось интересным услышать здравый, но в то же время не заинтересованный впрямую голос с той стороны.

Это интервью с бывшим сотрудником Управления банковского надзора Центробанка Константином Симоновым наша редакция публикует в связи с активно идущей дискуссией вокруг действий Центробанка по расчистке банковского сектора. Нам показалось интересным услышать здравый, но в то же время не заинтересованный впрямую голос с "той стороны".Сейчас действия Центральный Банк России активно обсуждаютсяобщественностью. По этой причине нам захотелось пообщаться с человеком,который, с одной стороны – длительное время находился внутри системы, знает ее.Но, с другой – не заинтересован непосредственно в происходящем.Константин Игоревич Симонов – ветеран еще советскогоМинфина, отработавший в нем почти всю трудовую биографию, начиная с 1967 года.После передачи функций руководства банковской системой страны от структурбывшего Союза к структурам России, он перешел на работу в Центральный банкРоссии и, по достижении пенсионного возраста, вышел в отставку.– Константин Игоревич, как Вы, в целом, оцениваетепроисходящее? Многие считают, что ЦБ сейчас занимает деструктивную позицию,разрушает, по сути дела, банковский рынок.– Мое мнение может оказаться непопулярным и ангажированным,но я хочу отметить, что происходящее сейчас в банковском секторе – всего лишьзакономерный результат процессов, которые стали видны невооруженным глазом ещев 1990-е годы. На пике количественного развития банковской системы в странебыло зарегистрировано свыше двух с половиной тысяч банковских учреждений.Просто вдумайтесь в эту цифру. Не заводов, не обувных мастерских. Банков.Простой арифметической операцией деления мы можем легкообнаружить, что один банк у нас приходился приблизительно на 56 тысяч населениястраны. Много это или мало? Это безобразно много, на самом-то деле. Ведь банкиживут на проценты от основного экономического оборота. Так что радикальноеснижение числа банков в стране было неизбежно.– Но этот процесс шел естественным путем. Зачем его былоискусственно подстегивать? Ведь число банков и так сокращалось год от года.– Утверждение о естественности процесса сокращениябанковской системы достаточно лукавое. Ведь в абсолютном большинстве случаевречь шла о том, что именно регулятор вмешивался и прекращал деятельностьбанковского учреждения, которое вышло в своей деятельности или за утвержденныерегулятором нормативы или за рамки закона.– Но все же? Чем был плох тот процесс, который шел все этигоды? Зачем понадобилось его резко ускорять?– Мне не хотелось бы, чтобы у читателей сложилосьвпечатление о том, что резкие шаги, предпринятые Центробанком, являлисьспонтанными. Подготовка к очищению российской банковской системы шла много лет,просто не все задачи удавалось решать достаточно быстро. Да и, не будемлукавить, были политические решения, которые не позволяли всерьез работать сигроками выше определенного уровня. Фактически, для них работал принцип,который американцы называют "to big to fail". Слишком большой игрокне должен упасть, чтобы не пострадали другие участники рынка.