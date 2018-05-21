Хоккеисты Вегас Голден Найтс на выезде сумели обыграть Виннипег Джетс со счетом 2:1 и первыми вышли в финал Кубка Стэнли. Истребители смогли выиграть лишь одну встречу полуфинальной серии. Ее итоговый счет – 4:1 в пользу золотых рыцарей.

Хоккеисты "Вегас Голден Найтс" на выезде сумели обыграть "Виннипег Джетс" со счетом 2:1 и первыми вышли в финал Кубка Стэнли. "Истребители" смогли выиграть лишь одну встречу полуфинальной серии. Ее итоговый счет – 4:1 в пользу "золотых рыцарей".В первом периоде команды обменялись голами. На шайбу Алекса Тача на 6-й минуте встречи хозяева льда ответили точным броском Джошуа Морриссея. Победу "Вегасу" принес Райан Ривз в середине второго периода.В финале Кубка Стэнли дебютант НХЛ сразится с победителем полуфинальной серии между "Вашингтон Кэпиталз" и "Тампа-Бэй Лайтнинг".