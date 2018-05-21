Представители Министерства юстиции и внутренних дел Монголии познакомились с деятельностью столичных полицейских...

Представители Министерства юстиции и внутренних дел Монголии посетили Главное управление Министерства внутренних дел России по г. Москве, где познакомились с деятельностью столичных полицейских. Делегацию возглавил Министр юстиции и внутренних дел Монголии Цэндийн Нямдорж.Визит иностранных коллег в подразделения главка московской полиции начался с рабочей встречи, в которой приняли участие заместитель начальника ГУ МВД России по г. Москве – начальник полиции генерал-майор полиции Сергей Плахих, заместитель начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Половинка, временно исполняющий обязанности начальника Управления делопроизводства и режима – начальника отдела международного сотрудничества подполковник внутренней службы Алексей ТрошкинВ ходе беседы участники мероприятия обсудили актуальные вопросы взаимодействия и сотрудничества полицейских систем, а также сравнили механизмы организации деятельности правоохранительных систем в столицах государств. Генерал-майор полиции Сергей Плахих подчеркнул, что отношения между правоохранительными ведомствами обеих стран отличаются традиционным добрососедством.Министр юстиции и внутренних дел Монголии Цэндийн Нямдорж рассказал о специфике своей работы, а после поинтересовался историей Управления московской полиции. «Со студенческих времен я слышал о легендарной Петровке, 38 и только теперь мне удалось побывать здесь», - отметил Министр Цэндийн Нямдорж.Полковник полиции Александр Половинка рассказал, что главное здание столичной полиции было построено еще в начале XIX века, а на сегодняшний день в комплекс зданий Главного управления МВД России по г. Москве входит уже 12 корпусов. После рабочей встречи столичные полицейские провели экскурсию для участников иностранной делегации по территории главка, в ходе которой наиболее подробно рассказали о деятельности Дежурной части и Центра оперативного управления ГУ МВД России по г. МосквеМинистр юстиции и внутренних дел Монголии Цэндийн Нямдорж поблагодарил руководство столичного главка за теплый прием, а также отметил готовность своего подразделения к сотрудничеству с московской полицией.Встреча завершилась дружеским рукопожатием. Участники мероприятия выразили надежду на продолжение тесного взаимодействия и сотрудничества обеих стран.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве