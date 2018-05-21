Запад развернул против договора о ракетах средней и меньшей дальности пропагандистскую кампанию. В Минобороны России считают, что нашу страну обвиняют голословно и неконкретно, чтобы Москва не могла предметно ответить.

Запад развернул против договора о ракетах средней и меньшей дальности пропагандистскую кампанию. В Минобороны России считают, что нашу страну обвиняют голословно и неконкретно, чтобы Москва не могла предметно ответить. Об этом пишет газета "Красная Звезда". В военном ведомстве говорят, что таким образом Россию пытаются представить страной-нарушителем. Минобороны подчёркивает принципиальную важность договора о ракетах средней и меньшей дальности для всего мира. Если он прекратит действовать, вернётся ситуация начала восьмидесятых годов прошлого века, отмечает телеканал "Россия 24".