Нижняя палата парламента во вторник, 22 мая, рассмотрит кандидатуру бывшего министра финансов России, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина на должность главы Счетной палаты. Об этом по итогам заседания Совета Госдумы заявил спикер Вячеслав Володин.

Нижняя палата парламента во вторник, 22 мая, рассмотриткандидатуру бывшего министра финансов России, главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина на должность главы Счетной палаты. Об этом по итогамзаседания Совета Госдумы заявил спикер Вячеслав Володин.По его словам, кандидатуру Кудрина на должность главыСчетной палаты внес президент России Владимир Путин. Володин отметил, что входе заседания Совета Думы законодатели определились со временем рассмотренияэтого вопроса. "Оно пройдет завтра в 12:30 сразу после малого перерыва", -сказал он.Володин также отметил, что в нижнюю палату поступили всенеобходимые документы для рассмотрения кандидатуры Кудрина. Сейчас бывшийминистр финансов встречается с фракциями нижней палаты, добавил спикер. По егословам, уже состоялась встреча с фракцией "Справедливая Россия",после этого Кудрин начал консультации с коммунистами. "Затем будет встречаво фракции ЛДПР", – рассказал законодатель.Напомним, кандидатуру бывшего министра финансов в прошлыйвторник поддержала фракция "Единая Россия". Ранее глава правительстваДмитрий Медведев предложил должность своего заместителя по социальной политикетеперь уже бывшему руководителю Счетной палаты Татьяне Голиковой. 17 мая нижняяпалата парламента освободила ее от обязанностей, в результате чего месторуководителя ведомства стало вакантным.В соответствии с законом о Счетной палате, кандидатуры на этотпост вносятся президенту Советом Госдумы на основаниипредложений фракций нижней палаты. Главе государства должно быть представленоне менее трех претендентов. Президент выбирает одного, а затем вносит эту кандидатуруна рассмотрение Госдумы.Алексей Кудрин возглавлял министерство финансов с 2000 по2011 годы. С 2007 по 2011 годы он также работал на должности заместителяпредседателя правительства.В период руководства Кудриным министерства финансов в России былапроведена масштабная налоговая реформа. Помимо прочего, была введена"плоская шкала" подоходного налога в 13%, снижены ставки НДС и налогана прибыль, отменены налоги с оборота и налог с продаж, а также ряд другихважных реформ. Это позволило обеспечить устойчивый рост экономики страны.В апреле 2016 года Кудрин согласился возглавить Центрстратегических разработок. Спустя некоторое время Владимир Путин назначил его надолжность зампреда Экономического совета при главе государства.