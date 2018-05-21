Итоги партийной дискуссии Единой России Направление 2026 являются ориентиром в работе и в то же время мандатом на запуск определенных изменений. Об этом заявил секретарь Генерального совета ЕР Андрей Турчак, подводя итоги партконференций, в работе которых приняли участие 30 тысяч человек. По его словам, такие мозговые штурмы должны проходить в партии на регулярной основе.

Итоги партийной дискуссии "Единой России""Направление 2026" являются ориентиром в работе и в то же времямандатом на запуск определенных изменений. Об этом заявил секретарьГенерального совета "ЕР" Андрей Турчак, подводя итогипартконференций, в работе которых приняли участие 30 тысяч человек. По егословам, такие "мозговые штурмы" должны проходить в партии нарегулярной основе.По словам Турчака, это и есть разворот в регионы, о которомв "ЕР" говорили в ходе XVII съезда в декабре прошлого года. Он подчеркнул,что все поступившие с мест предложения были обработаны, а самые интересные изних легли в основу проекта итоговой резолюции конференции. Окончательная жередакция будет доработана с представителями экспертного сообщества.При этом по всем направлениям резолюции будут выработаныдорожные карты, составлены критерии эффективности их выполнения. "Главныйее раздел содержит обобщенные предложения по реализации Послания президента иего "Майского указа". Кроме того, Резолюция содержит разделы по обновлению партии и нашим базовым идеологическим ценностям", – сказал Турчак.Секретарь Генсовета "ЕР" особо отметил вопросзанятости граждан. Он заявил, что региональные службы занятости должны статьресурсными центрами компетенций для всех работников с низкой конкурентоспособностьюна рынке труда. "Программы переподготовки, реализуемые этой службой,должны стать локомотивом формирования национальной системы непрерывногообразования, в которую должны включиться вузы и учреждения среднегопрофессионального образования", – полагает Турчак.Также он затронул вопрос выравнивания минимального уровняжизни людей в регионах, а также выработки условий так называемого стандартаблагополучия. Секретарь Генерального совета "ЕР" подчеркнул, чточеловек должен получать достойное образование, качественные медицинские услугии полный набор государственных, муниципальных и иных услуг вне зависимости отместа его проживания. "Стандарт благополучия", отметил единоросс,должен быть доступен всем гражданам.Немаловажно также обеспечение медицинских учрежденийкомпетентными кадрами, добавил Турчак. По его словам, нужно усилить комплекснуюподдержку медицинских работников, в том числе помогать им решать жилищныйвопрос.Обсудили участники конференции и такой немаловажный аспект деятельности,как обновление партии. "Это запрос на повышение роли и места первичных иместных партийных организаций, на включение максимального количества активныхчленов и сторонников партии в нашу повестку, кадровые лифты.Партийцы хотятбыть востребованными не только в момент предвыборной мобилизации, а участвоватьв выработке решений по самым острым темам", – сказал секретарь Генсовета"Единой России".В Резолюции на этот счет предлагается, помимо прочего,продолжить реализацию проекта после выборов, развиватьинститут наставничества в партии, обучать партийный актив. Кроме того,предлагается создать Ресурсный центр поддержки общественных инициатив и лидеровна базе института Сторонников "ЕР". Признано целесообразным такжевведение внутрипартийной системы оценки деятельности законодателей разныхуровней.Немало было предложений и касательно совершенствованияработы приемных главы "ЕР". Так, была озвучена инициатива исключитьведение встреч с гражданами не депутатами, а их помощниками, обеспечить возможностьдистанционных методов общения. "Мы видим запрос на справедливость,недопустимость неуважительного отношения к людям, к обращениям наших граждан.Предлагается запустить проект "Открытая партия", который предусматриваетвключение гражданского общества в подготовку и принятие решений намуниципальном и региональном уровнях", – сказал секретарь Генсовета"ЕР".По словам Турчака, были высказаны также предложения овнедрении системы онлайн-мониторинга и оценки уровня социальногосамочувствия, а также общественной-политической ситуации в субъектах Федерации.Прозвучали предложения о внедрении электронного партийного билета, а также рядинициатив, касающихся партийной идеологии. "Мы предлагаем закрепить тривзаимозависимых базовых ценности: благополучие человека, единство и суверенитетстраны, лидерство и развитие. Главная наша ценность – это человек", -подчеркнул Турчак.Он добавил, что "ЕР" должна стать авангардомизменений, быть современной и мобильной. "Партия должна бытьбескомпромиссным и компетентным контролером выполнения поручений президента", -заключил он.Напомним, партийная конференция "Направление 2026"прошла сегодня в российской столице. На ее полях представители "ЕдинойРоссии" из российских регионов участвуют в работе трех дискуссионныхплощадках. В числе участников законодатели различных уровней, лидер фракций врегиональных парламентах, секретари отделений.В ходе подготовки к мероприятию в субъектах Федерации прошелсбор предложений по реализации послания президента Владимира ПутинаФедеральному Собранию и по вопросу модернизации партии. Он осуществлялся в дваэтапа – сначала прошли дискуссии на межмуниципальном уровне, а затем – нарегиональном.