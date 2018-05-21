В Единой России собираются внедрить систему электронного партбилета и создать многофункциональное мобильное приложение. Об этом заявил первый замглавы центрального межрегионального координационного совета партии Артем Туров. Речь об этом шла в ходе дискуссии на партийной конференции Направление 2026, которая проходит в Москве.

В "Единой России" собираются внедрить систему электронного партбилета и создать многофункциональное мобильное приложение. Об этом заявил первый замглавы центрального межрегионального координационного совета партии Артем Туров. Речь об этом шла в ходе дискуссии на партийной конференции "Направление 2026", которая проходит в Москве.По словам единоросса, находясь в политическом авангарде, партиядолжна применять новейшие технологические решения в своей работе. Так, считаетТуров, одним из направлений работы должно стать создание защищенной партийной платформыв интернете."Она должна стать по сути системой коммуникации и учетачленов и сторонников партии, – сказал он. – Данный инструмент позволиторганизовать внутрипартийные мероприятия, будет служить системой коммуникации,в первую очередь, для политической, общественной и электоральной мобилизации,голосования, проведения социологических исследований, дискуссий, информированияи выполнения иных функций, стоящих перед партией в современных условиях".Помимо этого, на базе этой платформы доступна функциясоздания личных кабинетов депутатов от партии. Через них может поддерживаться связьс избирателями, членами партийных организаций. "Также полезно создатьмодуль, который поможет депутатам формировать и публиковать свои декларации", -добавил Артем Туров.Секретарь Нижегородского регионального отделения "ЕР"Денис Москвин, в свою очередь, отметил, что иметь обратную связь от однопартийцеви сторонников очень важно. "Сигналы должны приходить в режиме реального времени",– уверен он. По словам Москвина, это необходимо для понимания позиции каждогоиз них по готовящимся решениям.Напомним, партийная конференция "Направление 2026" проходит сегодняв российской столице. На ее полях представители "Единой России" изроссийских регионов участвуют в работе трех дискуссионных площадках. В числе участниковзаконодатели различных уровней, лидер фракций в региональных парламентах,секретари отделений.В ходе подготовки к мероприятию в субъектах Федерации прошелсбор предложений по реализации послания Владимира Путина Федеральному Собраниюи по вопросу модернизации партии. Он осуществлялся в два этапа – сначала прошлидискуссии на межмуниципальном уровне, а затем – на региональном.