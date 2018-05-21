В Единой России собираются внедрить систему электронного партбилета и создать многофункциональное мобильное приложение. Об этом заявил первый замглавы центрального межрегионального координационного совета партии Артем Туров. Речь об этом шла в ходе дискуссии на партийной конференции Направление 2026, которая проходит в Москве.
В "Единой России" собираются внедрить систему электронного партбилета и создать многофункциональное мобильное приложение. Об этом заявил первый замглавы центрального межрегионального координационного совета партии Артем Туров. Речь об этом шла в ходе дискуссии на партийной конференции "Направление 2026", которая проходит в Москве.
По словам единоросса, находясь в политическом авангарде, партия
должна применять новейшие технологические решения в своей работе. Так, считает
Туров, одним из направлений работы должно стать создание защищенной партийной платформы
в интернете.
"Она должна стать по сути системой коммуникации и учета
членов и сторонников партии, – сказал он. – Данный инструмент позволит
организовать внутрипартийные мероприятия, будет служить системой коммуникации,
в первую очередь, для политической, общественной и электоральной мобилизации,
голосования, проведения социологических исследований, дискуссий, информирования
и выполнения иных функций, стоящих перед партией в современных условиях".
Помимо этого, на базе этой платформы доступна функция
создания личных кабинетов депутатов от партии. Через них может поддерживаться связь
с избирателями, членами партийных организаций. "Также полезно создать
модуль, который поможет депутатам формировать и публиковать свои декларации", -
добавил Артем Туров.
Секретарь Нижегородского регионального отделения "ЕР"
Денис Москвин, в свою очередь, отметил, что иметь обратную связь от однопартийцев
и сторонников очень важно. "Сигналы должны приходить в режиме реального времени",
– уверен он. По словам Москвина, это необходимо для понимания позиции каждого
из них по готовящимся решениям.
Напомним, партийная конференция "Направление 2026" проходит сегодня
в российской столице. На ее полях представители "Единой России" из
российских регионов участвуют в работе трех дискуссионных площадках. В числе участников
законодатели различных уровней, лидер фракций в региональных парламентах,
секретари отделений.
В ходе подготовки к мероприятию в субъектах Федерации прошел
сбор предложений по реализации послания Владимира Путина Федеральному Собранию
и по вопросу модернизации партии. Он осуществлялся в два этапа – сначала прошли
дискуссии на межмуниципальном уровне, а затем – на региональном.