Каждая женщина мечтает как можно дольше оставаться молодой и красивой. В современном мире обмануть возраст становится не так уж и сложно. Существует множество эффективных бьюти-процедур, позволяющих справиться практически с любой проблемой.
Каждая женщина мечтает как можно дольше оставаться молодой и красивой. В современном мире обмануть возраст становится не так уж и сложно. Существует множество эффективных бьюти-процедур, позволяющих справиться практически с любой проблемой.
Мезотерапия
уже давно считается одной из самых популярных и
востребованных манипуляций. Все о процедуре
Dni.Ru рассказала косметолог, дерматовенеролог Клиники Немецких Медицинских
Технологий GMTClinic, кандидат медицинских наук Ольга Варваричева.
Мезотерапия
–
популярный метод омоложения, который основан на подкожном введении инъекций и направлен на профилактику первых признаков старения. От состава инъекций зависит результат мезотерапии. Свое название процедура получила от слоя кожи, где сосредоточены кровеносные сосуды, –
мезодермы. Именно в
нее вводится лекарственное вещество. В косметологии мезотерапия оказалась благодаря медицине, ведь зародилась она именно там. Раньше инъекции носили не эстетический, а лечебный характер.
В состав препарата входят:
гиалуроновая кислота
–
именно с
ее помощью происходит увлажнение и восстановление тонуса обезвоженной кожи;
витамины, соли магния, цинк
–
отлично выводят токсины, борются с акне и
прочими воспалениями, укрепляют сосуды;
органические кислоты
–
служат для улучшения структуры кожи;
биологические препараты
–
спасают от явных признаков возрастного увядания.
Многие молодые девушки теряются, когда слышат от косметолога рекомендации к проведению данной процедуры.
На самом деле она
"не имеет возраста" и показана как для молодой, так и для зрелой кожи.
Основным показанием к мезотерапии, конечно, является профилактика старения кожи и устранение первых возрастных проявлений: птоза овала лица, морщин. Однако процедура будет не менее эффективна и
при таких проблемах, как постакне, тусклый цвет лица, обезвоживание кожи. Она также
рекомендована после пилингов, пластических
операций и других травматичных процедур.
Когда сказать мезотерапии "нет"
Перед проведением процедуры необходима консультация специалиста. Мезотерапия противопоказана при наличии следующих заболеваний:
хронические, онкологические и
инфекционные заболевания;
непереносимость мезопрепарата;
болезни крови;
сахарный диабет;
беременность и период лактации.
Глубина введения и концентрация определяется специалистом и
во многом зависит от желаемого результата пациента. Но, в любом случае, мезотерапия не относится к приятным процедурам.
В глубокие или поверхностные слои кожи единовременно вводится комплекс разнообразных компонентов (органические кислоты, минералы, витамины). Кожа наполняется витаминами, ее тон и
рельеф улучшаются, глубокие морщины становятся менее заметными. Результат заметен
уже после первой процедуры.
Длительность реабилитации в первую
очередь зависит
от глубины воздействия, а также от индивидуальных особенностей организма. Обычно процесс восстановления длится от нескольких часов до 3–4 дней. Не стоит пугаться небольших покраснений и синяков –
это естественная реакция организма. Из
неприятных ощущений также можно добавить болезненность и незначительную
припухлость. До полного восстановления рекомендуется не посещать бассейн, сауны и пляжи. Запрещается пользоваться декоративной косметикой и трогать лицо руками. На
период реабилитации следует исключить алкоголь, переохлаждение и перегревание.
Если вы будете соблюдать эти нехитрые правила, то риск негативных последствий
после процедуры сводится к нулю.