Каждая женщина мечтает как можно дольше оставаться молодой и красивой. В современном мире обмануть возраст становится не так уж и сложно. Существует множество эффективных бьюти-процедур, позволяющих справиться практически с любой проблемой.

Каждая женщина мечтает как можно дольше оставаться молодой и красивой. В современном мире обмануть возраст становится не так уж и сложно. Существует множество эффективных бьюти-процедур, позволяющих справиться практически с любой проблемой.Мезотерапияуже давно считается одной из самых популярных ивостребованных манипуляций. Все о процедуреDni.Ru рассказала косметолог, дерматовенеролог Клиники Немецких МедицинскихТехнологий GMTClinic, кандидат медицинских наук Ольга Варваричева.Мезотерапияпопулярный метод омоложения, который основан на подкожном введении инъекций и направлен на профилактику первых признаков старения. От состава инъекций зависит результат мезотерапии. Свое название процедура получила от слоя кожи, где сосредоточены кровеносные сосуды, –мезодермы. Именно внее вводится лекарственное вещество. В косметологии мезотерапия оказалась благодаря медицине, ведь зародилась она именно там. Раньше инъекции носили не эстетический, а лечебный характер.В состав препарата входят:гиалуроновая кислотаименно сее помощью происходит увлажнение и восстановление тонуса обезвоженной кожи;витамины, соли магния, цинкотлично выводят токсины, борются с акне ипрочими воспалениями, укрепляют сосуды;органические кислотыслужат для улучшения структуры кожи;биологические препаратыспасают от явных признаков возрастного увядания.Многие молодые девушки теряются, когда слышат от косметолога рекомендации к проведению данной процедуры.На самом деле она"не имеет возраста" и показана как для молодой, так и для зрелой кожи.Основным показанием к мезотерапии, конечно, является профилактика старения кожи и устранение первых возрастных проявлений: птоза овала лица, морщин. Однако процедура будет не менее эффективна ипри таких проблемах, как постакне, тусклый цвет лица, обезвоживание кожи. Она такжерекомендована после пилингов, пластическихопераций и других травматичных процедур.Когда сказать мезотерапии "нет"Перед проведением процедуры необходима консультация специалиста. Мезотерапия противопоказана при наличии следующих заболеваний:хронические, онкологические иинфекционные заболевания;непереносимость мезопрепарата;болезни крови;сахарный диабет;беременность и период лактации.Глубина введения и концентрация определяется специалистом иво многом зависит от желаемого результата пациента. Но, в любом случае, мезотерапия не относится к приятным процедурам.В глубокие или поверхностные слои кожи единовременно вводится комплекс разнообразных компонентов (органические кислоты, минералы, витамины). Кожа наполняется витаминами, ее тон ирельеф улучшаются, глубокие морщины становятся менее заметными. Результат заметенуже после первой процедуры.Длительность реабилитации в первуюочередь зависитот глубины воздействия, а также от индивидуальных особенностей организма. Обычно процесс восстановления длится от нескольких часов до 3–4 дней. Не стоит пугаться небольших покраснений и синяков –это естественная реакция организма. Изнеприятных ощущений также можно добавить болезненность и незначительнуюприпухлость. До полного восстановления рекомендуется не посещать бассейн, сауны и пляжи. Запрещается пользоваться декоративной косметикой и трогать лицо руками. Напериод реабилитации следует исключить алкоголь, переохлаждение и перегревание.Если вы будете соблюдать эти нехитрые правила, то риск негативных последствийпосле процедуры сводится к нулю.