В Москве сегодня проходит партийная конференция Направление 2026. Мероприятие организовано в формате совместного заседания высшего и генерального советов Единой России. На его полях состоится заседание Совета руководителей фракций, участники конференции подискутируют на трех площадках совместно с секретарями региональных отделений, главами фракций в заксобраниях субъектов Федерации, депутатами Госдумы и другими партийцами.

В Москве сегодня проходит партийная конференция "Направление 2026". Мероприятие организовано в формате совместного заседания высшего и генерального советов "Единой России". На его полях состоится заседание Совета руководителей фракций, участники конференции подискутируют на трех площадках совместно с секретарями региональных отделений, главами фракций в заксобраниях субъектов Федерации, депутатами Госдумы и другими партийцами.В ходе обсуждения наиболее актуальных вопросов замсекретаря генсовета"ЕР" Евгений Ревенко отметил, что базовыми ценностями обновленной партии являетсячеловек и его благополучие, единство и суверенитет страны, лидерство и развитиево всех направлениях.Он пояснил, что благополучие человека складывается из егоздоровья и продолжительности жизни, достойной зарплаты и возможности для занятийбизнесом. Кроме того, понятие благополучия подразумевает социальные гарантии,доступную социальную инфраструктуру, комфортную среду проживания, свободу длятворческого и духовного поиска.Не менее важны, по словам Ревенко, единство и суверенитет, иих сохранение является важнейшей задачей. "Единая Россия" была и остаетсянетерпима к любым проявлениям, разрушающим страну: ксенофобии, социальнойнесправедливости, псевдорелигиозным и тоталитарным сектам, к искажению истории,к попыткам внешнего вмешательства в жизнь нашего государства", – подчеркнул он.Что касается вопроса лидерства России в основных направленияхэкономики и технологий, то по словам Евгения Ревенко, в XXI веке – это жизненная необходимость."Это условие сохранения страны и народов России, суверенитета иконкурентоспособности, главный вызов, стоящий перед страной", – отметил замглавыгенсовета партии.Напомним, конференция "Направление 2026" завершает этапбольшой работы, в ходе которой в регионах обсуждались и позже обобщались предложенияпо реализации послания президента Федеральному Собранию и вопросы модернизациипартии. На местах дискуссии проходили в два этапа – – межмуниципальном ирегиональном.По их завершении региональные отделения партии представилисвои предложения и лучшие практики по реализации пунктов, обозначенных российскимлидером в своем обращении к парламентариям. В первом этапе дискуссий принялиучастие около четырех тысяч единороссов из 16 регионов, а в ходе второго – уже свыше11 тысяч человек, представляющих 28 субъектов Федерации.