В Москве сегодня проходит партийная конференция Направление 2026. Мероприятие организовано в формате совместного заседания высшего и генерального советов Единой России. На его полях состоится заседание Совета руководителей фракций, участники конференции подискутируют на трех площадках совместно с секретарями региональных отделений, главами фракций в заксобраниях субъектов Федерации, депутатами Госдумы и другими партийцами.
В Москве сегодня проходит партийная конференция "Направление 2026". Мероприятие организовано в формате совместного заседания высшего и генерального советов "Единой России". На его полях состоится заседание Совета руководителей фракций, участники конференции подискутируют на трех площадках совместно с секретарями региональных отделений, главами фракций в заксобраниях субъектов Федерации, депутатами Госдумы и другими партийцами.
В ходе обсуждения наиболее актуальных вопросов замсекретаря генсовета
"ЕР" Евгений Ревенко отметил, что базовыми ценностями обновленной партии является
человек и его благополучие, единство и суверенитет страны, лидерство и развитие
во всех направлениях.
Он пояснил, что благополучие человека складывается из его
здоровья и продолжительности жизни, достойной зарплаты и возможности для занятий
бизнесом. Кроме того, понятие благополучия подразумевает социальные гарантии,
доступную социальную инфраструктуру, комфортную среду проживания, свободу для
творческого и духовного поиска.
Не менее важны, по словам Ревенко, единство и суверенитет, и
их сохранение является важнейшей задачей. "Единая Россия" была и остается
нетерпима к любым проявлениям, разрушающим страну: ксенофобии, социальной
несправедливости, псевдорелигиозным и тоталитарным сектам, к искажению истории,
к попыткам внешнего вмешательства в жизнь нашего государства", – подчеркнул он.
Что касается вопроса лидерства России в основных направлениях
экономики и технологий, то по словам Евгения Ревенко, в XXI веке – это жизненная необходимость.
"Это условие сохранения страны и народов России, суверенитета и
конкурентоспособности, главный вызов, стоящий перед страной", – отметил замглавы
генсовета партии.
Напомним, конференция "Направление 2026" завершает этап
большой работы, в ходе которой в регионах обсуждались и позже обобщались предложения
по реализации послания президента Федеральному Собранию и вопросы модернизации
партии. На местах дискуссии проходили в два этапа – – межмуниципальном и
региональном.
По их завершении региональные отделения партии представили
свои предложения и лучшие практики по реализации пунктов, обозначенных российским
лидером в своем обращении к парламентариям. В первом этапе дискуссий приняли
участие около четырех тысяч единороссов из 16 регионов, а в ходе второго – уже свыше
11 тысяч человек, представляющих 28 субъектов Федерации.