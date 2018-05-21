Единая Россия выступает за создание правовой основы для единой системы предоставления услуги сертифицированной няни. Речь об этом шла в рамках партийной конференция Направление 2026. По мнению единороссов, это необходимо для снятия бюрократических препон при выделении бюджетных средств многодетным мамам, которые могли бы оказывать такую услугу собственной семье.
"Единая Россия" выступает за создание правовой основы для единой системы предоставления услуги сертифицированной няни. Речь об этом шла в рамках партийной конференция "Направление 2026". По мнению единороссов, это необходимо для снятия бюрократических препон при выделении бюджетных средств многодетным мамам, которые могли бы оказывать такую услугу собственной семье.
С идеей создания правовой базы для такой системы выступил глава
фракции "Единой России" в Ульяновской области Ростислав Эдварс. Выступая на дискуссионной
площадке "Качество жизни: приоритет развития", он отметил назревшую необходимость
принятия на федеральном уровне необходимых законов.
Единоросс напомнил, что пункт о создании условий для работы женщинам,
имеющих детей, содержится в новом майском указе президента Владимира Путина.
Там же, отметил Эдварс, говорится и о необходимости достижения стопроцентной
доступности детских садов для детей в возрасте до трех лет. Решить эту задачу
предстоит к 2021 году
И проект "Социальная няня", считает ульяновский
парламентарий, способен оказать дополнительную поддержку семьям в вопросе предоставления
услуги по присмотру за детьми в возрасте от года до трех лет. Он напомнил, что область,
которую он представляет, вошла в число пилотных регионов, где происходит апробация
проекта.
"Был проведен мониторинг востребованности данной
услуги, разработан стандарт оказания социальной услуги "Социальная няня" в
Ульяновской области, утверждены тарифы, – рассказал депутат. – Разработана программа
повышения квалификации, дополнительная общеразвивающая программа".
Напомним, партийная конференция "Направление 2026" проходит сегодня
в Москве. На полях мероприятия работают дискуссионные площадки по трем
направлениям. Участие в них принимают секретари региональных отделений
"Единой России", лидеры фракций региональных заксобраний, депутаты
Госдумы и другие единороссы.
Конференцией в столице
завершается работа, в ходе которой дискуссии по вопросам реализации послания президента
Федеральному Собранию и модернизации партии прошли в регионах. Сначала
обсуждение шло на межмуниципальном, а затем на региональном уровне.