Единая Россия выступает за создание правовой основы для единой системы предоставления услуги сертифицированной няни. Речь об этом шла в рамках партийной конференция Направление 2026. По мнению единороссов, это необходимо для снятия бюрократических препон при выделении бюджетных средств многодетным мамам, которые могли бы оказывать такую услугу собственной семье.

"Единая Россия" выступает за создание правовой основы для единой системы предоставления услуги сертифицированной няни. Речь об этом шла в рамках партийной конференция "Направление 2026". По мнению единороссов, это необходимо для снятия бюрократических препон при выделении бюджетных средств многодетным мамам, которые могли бы оказывать такую услугу собственной семье.С идеей создания правовой базы для такой системы выступил главафракции "Единой России" в Ульяновской области Ростислав Эдварс. Выступая на дискуссионнойплощадке "Качество жизни: приоритет развития", он отметил назревшую необходимостьпринятия на федеральном уровне необходимых законов.Единоросс напомнил, что пункт о создании условий для работы женщинам,имеющих детей, содержится в новом майском указе президента Владимира Путина.Там же, отметил Эдварс, говорится и о необходимости достижения стопроцентнойдоступности детских садов для детей в возрасте до трех лет. Решить эту задачупредстоит к 2021 годуИ проект "Социальная няня", считает ульяновскийпарламентарий, способен оказать дополнительную поддержку семьям в вопросе предоставленияуслуги по присмотру за детьми в возрасте от года до трех лет. Он напомнил, что область,которую он представляет, вошла в число пилотных регионов, где происходит апробацияпроекта."Был проведен мониторинг востребованности даннойуслуги, разработан стандарт оказания социальной услуги "Социальная няня" вУльяновской области, утверждены тарифы, – рассказал депутат. – Разработана программаповышения квалификации, дополнительная общеразвивающая программа".Напомним, партийная конференция "Направление 2026" проходит сегодняв Москве. На полях мероприятия работают дискуссионные площадки по тремнаправлениям. Участие в них принимают секретари региональных отделений"Единой России", лидеры фракций региональных заксобраний, депутатыГосдумы и другие единороссы.Конференцией в столицезавершается работа, в ходе которой дискуссии по вопросам реализации послания президентаФедеральному Собранию и модернизации партии прошли в регионах. Сначалаобсуждение шло на межмуниципальном, а затем на региональном уровне.