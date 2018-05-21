Решение организаторов конкурса пока не комментируется. Но поклонники обеспокоены, поскольку конец мая га Святой Земле всегда очень жаркий.

Решение организаторов конкурса пока не комментируется. Но поклонники обеспокоены, поскольку конец мая га Святой Земле всегда очень жаркий.Конкурс песни "Евровидение" в будущем году пройдет позже обычного. Как выяснили Dni.ru, 64-й смотр европейской самодеятельности пройдет 21, 23 (полуфиналы) и 25 мая (финал). Хотя обычно он проводится в первой половине мая. В этом году он завершился 12 мая. В 2009 году в Москве – 16-го. О причинах такого неожиданного решения Европейского Вещательного Союза пока не сообщается.В качестве места проведения "Евросонга" пока рассматриваются две площадки – Pais Arena или Teddy Stadium в столице страны Иерусалиме.Напомним, что Израиль принимал участие в "Евросонге" 40 раз. Трижды Земля обетованная его выигрывала и дважды принимала у себя этот праздник песни в 1979 и 1999 году (один раз отказалась). Тогда городом проведения был столичный Иерусалим.Право проведения конкурса в 2019 году Израиль получил благодаря 25-летней Нетте Барзилай, которая с песней Toy ("Игрушка") одержала победу в Лиссабоне. Интересно, что после оценок профессионального жюри (на первое место оно поставило 34-летнего представителя Австрии Сезара Семпсона) самобытная израильтянка занимала лишь 5-е место. Но зрители дали ей максимальное количество баллов, благодаря чему она и выиграла, опередив других участников и получив в общей сумме 529 очков.