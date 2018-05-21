В каком районе Владимирской области самые сильные художественные гимнастки? В областном центре завершились соревнования спортсменок в категориях до 15 лет. Разные спортивные школы региона показали, чему научились их воспитанники за целый сезон. В этот раз конкуренцию попыталась составить и специально приглашенная команда из Cанкт-Петербурга. Кто победил? Расскажет Никита Королёв.

В каком районе Владимирской области самые сильные художественные гимнастки? В областном центре завершились соревнования спортсменок в категориях до 15 лет. Разные спортивные школы региона показали, чему научились их воспитанники за целый сезон. В этот раз конкуренцию попыталась составить и специально приглашенная команда из Cанкт-Петербурга. Кто победил? Расскажет Никита Королёв.На ковре гимнастки из Владимира. Во главе группового выступления 12-летняя Ангелина. В спорте уже 8-й год и, как говорят её тренеры, подаёт большие надежды. На этом турнире вместе с командой выполняет две программы программы кандидатов в мастера спорта с булавами и лентой.Ангелина Галеева, участница соревнований (г. Владимир): "Булава для меня хорошая, не трудная. Я её давно уже делаю, год где-то. А вот с летной тяжелее. Она красивая, но там надо много работать. Ну, тяжело, да. Это бывает каждый день. Но если будешь всё время трудиться, то лучше и лучше будет получаться".Этим соревнованиям уже больше десяти лет. В спорткомплексе "Молодежный" уже по традиции собираются разные гимнастические школы региона. Турнир отчётный. Хороший повод проявить себя молодым спортсменкам и показать чему научились за целый сезон. В противниках у владимирских команд гимнастки из Мурома, Кольчугино, Коврова... - всего около 80 участниц. Самым младшим 5 лет, старшим - 15.Светлана Молчанова, тренер-преподаватель по художественной гимнастике: "Очень много талантливых детей в области. Из Мурома прекрасные детки. Такие данные у них. Это, знаете, как можно сказать - пластилин. Бери и лепи! Действительно, будут звёзды, на которых очень приятно смотреть".Роман Щербаков, зам. директора ДЮЦ "Молодёжный": "Пользу художественной гимнастики трудно переоценить. Вы сами видите, какой это высокохудожественный вид спорта. Который воспитывает девочек в том направлении, в котором нужно, так скажем, нашему государству. Это, во-первых, здоровье, во-вторых, грация и красота".Специальными гостями турнира стали гимнастки из Северной столицы. Пригласили обменяться опытом. И если по мастерству в категории до 10 лет питерцы наших превзошли - взяли золото. То вот по комфорту, гости признались, что владимирский зал оказался лучше.Кристина Макарова, участница соревнований (г. Санкт-Петербург): "Ну, вот у нас в школе "прыгучий" ковёр. На нем неудобно. И он маленький, а здесь нормальный".И всё же в своём регионе равных владимирским гимнасткам практически нет. В старшей группе они взяли все три первых места. И только в индивидуальной программе муромской гимнастке удалось завоевать серебряную медаль.