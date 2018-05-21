Когда пересекать железную дорогу опасно для жизни? Во Владимире прошла акция «Внимание, переезд!». Водители иногда нарушают правила пересечения железнодорожных путей. И как показывает статистика, нередко это заканчивается трагедией. Татьяна Данилова напомнит, почему не стоит торопиться на переездах.

Когда пересекать железную дорогу опасно для жизни? Во Владимире прошла акция Внимание, переезд!. Водители иногда нарушают правила пересечения железнодорожных путей. И как показывает статистика, нередко это заканчивается трагедией. Татьяна Данилова напомнит, почему не стоит торопиться на переездах.И таких скоростных поездов за сутки здесь проезжает около 30. Ещё сотня – это пассажирские и грузовые составы. К их приближению дежурный участка готовится заранее. Примерно за 10 минут на переезде закрывается шлагбаум, поднимаются плиты, включаются сигнализация. Сегодня в рамках акции инспекторы дорожного движения и сотрудники железной дороги раздают водителям листовки с напоминанием правил пересечения путей.Владимир, водитель: Вот памятка, не нарушайте, пожалуйста, правила и соблюдайте.– А расскажите, какие правила переезда?– Остановится, чтобы сигнал. Если не работает – можно проезжать, если работает – остановиться.-Светофор, шлагбаум, надо соблюдать эти правила и всё.Через этот переезд водители курсируют постоянно. За железной дорогой находится ТЭЦ и промзона. Бывает, что перед шлагбаумом очередь из авто скапливается с обеих сторон. Ждать приходится и по полчаса, когда идёт сразу несколько поездов.Ольга Егорова, и.о. инженера по безопасности переезда ГЖД: Да, да, бывает такое. То, что, например, за скоростным следует пассажирский или грузовой.– Тогда он не открывается?– Нет, конечно, водители ожидают. Все шлагбаумы закрыты. Сигнализация работает в это время.Некоторые лихачи, по словам работников ЖД, правила нарушают и пытаются объехать переезд, либо просто не соблюдают дистанцию.Виталий Карасов, инспектор по пропаганде УГИБДД по Владимирской области: "Опытный же водитель, имеется такой фактор как замыливание, невнимательность. Поскольку при проезде несколько раз через ж/д переезд бдительность и внимание водителей уже притупляется и снижается. И они уже не осознают всей опасности. В прошлом году печальный случай был на ж/д переезде с участием автобуса, где погибли люди".Напомним, трагедия случилась прошлой осенью в Покрове. На железнодорожном переезде локомотив протаранил сломавшийся автобус с гражданами Узбекистана. 17 человек погибло. На этом переезде подобного ЧП произойти не может - говорят сотрудники ГЖД. В экстренном случае, если здесь на рельсах вдруг сломается автомобиль, дежурный сразу же сообщит об этом машинисту поезда.Анна Арбузова, дежурный по переезду ГЖД: "Просто она на пломбе сейчас, я это сделать не могу. Нажимаем на кнопку, сообщаем по рации машинистам приближающихся поездов, дежурному по станции, поездному диспетчеру. То есть, что есть препятствия для прохода поезда, что проезд запрещён".Самовольно открывать шлагбаум запрещено – это одно из главных правил переезда. Все ограждения здесь запускаются автоматически. Главный шлагбаум - металлический, так называемое противотаранное устройство. Оно может остановить гружённый КАМаз на скорости 70 километров в час. Но урон для водителя может нанести и деревянный, если кто-то попытается проскочить через него на красный cвет.Юрий Глинкин, и.о. дорожного мастера участка ГЖД: "Некоторые водители пытаются его проскочить, редко, но бывают казусы, что данный вид устройства шлагбаум опускается на крышу автомобиля, // то есть уже получается нарушение водителем. Он, видя световую сигнализацию, должен уже остановиться значит получается по вине водителя этот шлагбаум опускается им на крышу".В таком случае, дежурный по переезду составляет рапорт о нарушении и отправляет его в ГИБДД. Водителя же, кроме возмещения ущерба за испорченный шлагбаум, ждёт ещё либо штраф в размере тысячи рублей, либо лишение прав от 3 до 6 месяцев.