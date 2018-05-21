Большая часть работ, необходимых для интеграции радиальных железных дорог с инфраструктурой Московского центрального кольца, уже сделана. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, готовность необходимых пассажирских платформ и пешеходных переходов составляет порядка 70%.

Большая часть работ, необходимых для интеграции радиальных железных дорог с инфраструктурой Московского центрального кольца, уже сделана. Об этом сообщил глава стройкомплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, готовность необходимых пассажирских платформ и пешеходных переходов составляет порядка 70%.По словамХуснуллина, на сегодняшний день работы, которые требуются для обеспечения ещебольшего удобства пересадки с железнодорожного транспорта на МЦК ведутся нашести радиальных направлениях МЖД. Как рассказал Марат Хуснуллин, строительстводополнительных платформ и переходов уже идет на станции "Окружная" Савеловскогонаправления, "Ленинградская" – Рижского, "Новохохловская" – Курского,"Варшавская" – Павелецкого, "Карачарово" – Горьковского и "Северянин" –Ярославского.Также, сообщилруководитель городского строительного комплекса, уже идет проектированиепересадочного узла "НАТИ". Он будет объединять пассажиропотоки Октябрьскогонаправления железной дороги и станции "Лихоборы" Московского центральногокольца.Кроме того, напомнилХуснуллин, в 2017 году уже завершилась интеграция платформы "Фрезер" Казанскогонаправления со станцией "Андроновка" МЦК. Окончательно процесс интеграциижелезнодорожной инфраструктуры с объектами Московского центрального кольца планируетсязавершить в следующем году. "Часть объектов будет сдана и открыта уже вэтом", – добавил он.Параллельно этойработе идет разработка концепции улучшенного благоустройства прилегающих к транспортно-пересадочнымузлам территорий. Она предусматривает увязку предлагаемых решений с проектамикомплексного благоустройства столицы.С тем, как идетвозведение платформы "Новохохловская" Курского направления, сегодня ознакомилсямэр Москвы Сергей Собянин. После завершения работ, с нее можно будет удобноперейти на одноименную станцию Московского центрального кольца.Столичныйградоначальник напомнил, что раньше здесь было невозможно пересесть на Курское направлениежелезной дороги. "А сейчас будет полная интеграция Курского направления иМЦК, – заявил он. – Очень важно, что такую возможность получат жители районов,которые южнее МЦК – это и Печатники, и Царицыно, и Бутово, и Щербинка, иПодольск".