В поселке Псебай Краснодарского края зверским образом убита 40-летняя мать пятерых детей Наталья Дмитриева. Женщине вынули внутренние органы и сбросили в канаву.

В поселке Псебай Краснодарского края зверским образом убита40-летняя мать пятерых детей Наталья Дмитриева. Женщине вынули внутренниеорганы и сбросили в канаву.Жуткое преступление совершили совсем молодые люди. Они сначала избилижертву до полусмерти, потом изнасиловали. Затем задушили, а после всегосбросили тело в воду.По словам фельдшера "скорой", уженщины были обнаружены многочисленные гематомы, порван рот, отрезана мочкауха, внутренние органы вырваны и изломан череп. Преступники свои следы незаметали. Один из них, пьяный 16-летний учащийся местной гимназии, уснулнедалеко от места преступления. Первоначально он взял всю вину на себя,передает "Московский комсомолец".Материал дополняется