В поселке Псебай Краснодарского края зверским образом убита
40-летняя мать пятерых детей Наталья Дмитриева. Женщине вынули внутренние
органы и сбросили в канаву.
В поселке Псебай Краснодарского края зверским образом убита
40-летняя мать пятерых детей Наталья Дмитриева. Женщине вынули внутренние
органы и сбросили в канаву.
Жуткое преступление совершили совсем молодые люди. Они сначала избили
жертву до полусмерти, потом изнасиловали. Затем задушили, а после всего
сбросили тело в воду.
По словам фельдшера "скорой", у
женщины были обнаружены многочисленные гематомы, порван рот, отрезана мочка
уха, внутренние органы вырваны и изломан череп. Преступники свои следы не
заметали. Один из них, пьяный 16-летний учащийся местной гимназии, уснул
недалеко от места преступления. Первоначально он взял всю вину на себя,
передает "Московский комсомолец".
Материал дополняется