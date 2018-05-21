Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не переводить стрелки на террористическую группировку Исламское государство (ИГ, запрещена в России) в ходе расследования субботнего нападения в храме Архангела Михаила в Грозном.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал "не переводить стрелки" на террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в ходе расследования субботнего нападения в храме Архангела Михаила в Грозном.Как указал Кадыров, ИГ "торжествует, когда ему приписывают все и вся". "Поэтому переводить стрелки на ИГ означает увести расследование в сторону от реальных покровителей", — цитирует высказывание главы республики РИА Новости. Он отметил, что расследование продвигается успешно и очень активно. Вместе с тем Кадыров оговорился, что не исключает причастности террористов к инциденту.Четверо боевиков в субботу пришли в расположенную в центре Грозного церковь Архангела Михаила, чтобы захватить прихожан. В результате нападения погибли двое полицейских из ГУ МВД по Саратовской области, которые охраняли храм, также был убит один из прихожан. Еще двое сотрудников полиции получили ранения. Напавшие на церковь боевики были уничтожены в ходе спецоперации. Ответственность за нападение взяла на себя ИГ.