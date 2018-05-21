Как
много мы знаем про IQ
и как мало про EQ
(эмоциональный интеллект), который в не меньшей степени, а зачастую даже в
большей, влияет на все сферы жизни человека.
Как
много мы знаем про IQ
и как мало про EQ
(эмоциональный интеллект), который в не меньшей степени, а зачастую даже в
большей, влияет на все сферы жизни человека.
Эмоциональный
интеллект – это, по сути, штурвал, который контролирует наши решения, действия
и поступки, помогает правильно расставлять акценты на сильные стороны личности
и нивелировать отрицательные качества, не позволяя нашему "кораблю жизни"
затонуть в бурных волнах общества. EQ влияет на становление личности в целом, развитие
эмпатии, умение общаться и выстраивать отношения с окружающими, в частности с противоположным
полом с целью создания крепкой счастливой семьи.
Учитывая современную
статистику разводов EQ
приобретает все большее значения. И нам надо начать изучать и освещать эту
тему, чтобы каждый имел возможность задуматься и подкорректировать провалы в
развитии своего эмоционального интеллекта.
Эмоциональный
интеллект является частью социального интеллекта, а он, в свою очередь,
представляет собой совокупность способностей, которые определяют успешность
общения, социальной адаптации и многое другое. Процессами, образующими социальный
интеллект, являются социальная чувствительность
и перцепция, память и мышление.
Эмоциональный интеллект – понятие узкое,
описывающее способность человека
осознавать свои эмоции и управлять ими. Это определение ввели П. Саловей и
Д. Майер в 1990 году. Наиболее значимый вклад в разработку проблемы социального
интеллекта внесли зарубежные психологи. Особенно известна кубическая модель Дж.
П. Гилфорда, но независимо от подхода, ученые сделали вывод: интеллект не может
быть чем–то однородным и единым. Проблема EQ рассматривалась преимущественно на
Западе, в России этот вопрос был недостаточно освещен.
Исследования
показали, что люди с высоким уровнем EQ (особенно учитывая такие показатели как эмпатия,
понимание своих/чужих эмоций, внутриличностный интеллект) хуже поддаются
уловкам и манипуляциям со стороны. Соответственно ставка только на рациональное
с целью понравиться, расположить к себе такого человека не эффективна.
Эмоциональная же составляющая общения будет способствовать установлению лояльных
отношений. В общении с такими людьми лучше апеллировать к высоким ценностям. Все
выше сказанное больше относится к людям с гибким живым умом.
Абсолютно у
каждого человека решающую роль играют свои источники информации, что
обуславливается социокультурными особенностями. Люди отличаются друг от друга спецификой
восприятия и, соответственно, поведением.
Большинство
эмоциональных реакций, проявляемых во взрослой жизни, скопированы с отношений
родителей и крайне сложно поддаются корректировке. Но если мы хотим выстроить
здоровые отношения с противоположным полом, сохранить брак, то нужно проявить
настойчивость и поработать над качествами, которых не хватает именно вам.