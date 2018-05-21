Как много мы знаем про IQ и как мало про EQ (эмоциональный интеллект), который в не меньшей степени, а зачастую даже в большей, влияет на все сферы жизни человека.

Какмного мы знаем про IQи как мало про EQ(эмоциональный интеллект), который в не меньшей степени, а зачастую даже вбольшей, влияет на все сферы жизни человека.Эмоциональныйинтеллект – это, по сути, штурвал, который контролирует наши решения, действияи поступки, помогает правильно расставлять акценты на сильные стороны личностии нивелировать отрицательные качества, не позволяя нашему "кораблю жизни"затонуть в бурных волнах общества. EQ влияет на становление личности в целом, развитиеэмпатии, умение общаться и выстраивать отношения с окружающими, в частности с противоположнымполом с целью создания крепкой счастливой семьи.Учитывая современнуюстатистику разводов EQприобретает все большее значения. И нам надо начать изучать и освещать этутему, чтобы каждый имел возможность задуматься и подкорректировать провалы вразвитии своего эмоционального интеллекта.Эмоциональныйинтеллект является частью социального интеллекта, а он, в свою очередь,представляет собой совокупность способностей, которые определяют успешностьобщения, социальной адаптации и многое другое. Процессами, образующими социальныйинтеллект, являются социальная чувствительностьи перцепция, память и мышление.Эмоциональный интеллект – понятие узкое,описывающее способность человекаосознавать свои эмоции и управлять ими. Это определение ввели П. Саловей иД. Майер в 1990 году. Наиболее значимый вклад в разработку проблемы социальногоинтеллекта внесли зарубежные психологи. Особенно известна кубическая модель Дж.П. Гилфорда, но независимо от подхода, ученые сделали вывод: интеллект не можетбыть чем–то однородным и единым. Проблема EQ рассматривалась преимущественно наЗападе, в России этот вопрос был недостаточно освещен.Исследованияпоказали, что люди с высоким уровнем EQ (особенно учитывая такие показатели как эмпатия,понимание своих/чужих эмоций, внутриличностный интеллект) хуже поддаютсяуловкам и манипуляциям со стороны. Соответственно ставка только на рациональноес целью понравиться, расположить к себе такого человека не эффективна.Эмоциональная же составляющая общения будет способствовать установлению лояльныхотношений. В общении с такими людьми лучше апеллировать к высоким ценностям. Всевыше сказанное больше относится к людям с гибким живым умом.Абсолютно укаждого человека решающую роль играют свои источники информации, чтообуславливается социокультурными особенностями. Люди отличаются друг от друга спецификойвосприятия и, соответственно, поведением.Большинствоэмоциональных реакций, проявляемых во взрослой жизни, скопированы с отношенийродителей и крайне сложно поддаются корректировке. Но если мы хотим выстроитьздоровые отношения с противоположным полом, сохранить брак, то нужно проявитьнастойчивость и поработать над качествами, которых не хватает именно вам.