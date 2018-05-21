Нижняя палата парламента готовится принять в третьем, окончательном чтении законопроект о контрсанкциях. Вместе с тем продолжается обсуждение резонансного нормативно-правового акта о введении уголовной ответственности за соблюдение санкций США. О ходе работы над документами рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Нижняя палата парламента готовится принять в третьем,окончательном чтении законопроект о контрсанкциях. Вместе с тем продолжаетсяобсуждение резонансного нормативно-правового акта о введении уголовнойответственности за соблюдение санкций США. О ходе работы над документамирассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.Законодатель отметил, что в нижнюю палату поступило многопредложений относительно доработки проекта закона об уголовной ответственностиза соблюдение американский санкций на территории России. По словам спикера, всреду состоится заседание думского совета по законотворчеству, куда приглашеныпредставители деловых объединений и экспертного сообщества, а также всех, ктовыступил с предложениями по доработке документа."У нас много поступило различных идей, мы их все будемобсуждать, после чего примем решение о дальнейшем графике рассмотрения этогозаконопроекта", – цитирует Володина .Рассказал председатель нижней палаты и о дальнейшемрассмотрении проекта закона о контрсанкциях. Он отметил, что в третьем,заключительном чтении нормативно-правовой акт будет рассматриваться в ходезавтрашнего пленарного заседания."Мы обязательно должны сделать все,чтобы защитить наш суверенитет, защитить безопасность, права, свободы нашихграждан", – резюмировал спикер.Напомним, в настоящее время на Охотном Ряду рассматриваютсядва законопроекта, которые предусматривают ряд мер в ответ на очередной витоксанкционной агрессии со стороны США. Так, нормативно-правовой акт о введенииответственности за исполнение санкций США на территории России предусматриваетограничение свободы сроком до четырех лет или 600 тысяч рублей штрафа засовершение действий, которые следуют в рамках санкционной политики иностранногогосударства в отношении России. А за умышленные действия, способствующиевведению санкций против нашей страны, виновные, гласит проект закона, будутнаказываться штрафом в размере до 500 тысяч рублей или ограничением свободысроком до трех лет.После первого чтения документа в Госдуму поступили обращенияот представителей бизнес-сообщества. Спикер Вячеслав Володин отметил, чтопредприниматели выразили озабоченность предлагаемыми в законопроекте мерами.Нижняя палата продолжила обсуждение законопроекта с заинтересованными кругами. В прошлый четверг депутаты перенесли рассмотрениенормативно-правового акта.Что касается законопроекта о контрсанкциях, то документ ужепрошел два чтения. Проект закона активно обсуждался с экспертами ипредпринимателями. Как отметил Вячеслав Володин, эта работа позволила сделатьнормы документа универсальными, все разногласия были сняты.В итоговом варианте текста перечень возможных ответных мерсократился с 16 до шести. Среди прочих – прекращение или приостановлениемеждународного сотрудничества с недружественными странами и их организациями,запрет или ограничение на ввоз в Россию продукции или сырья, произведенных внедружественных государствах, ограничение на вывоз из нашей страны определеннойпродукции или сырья, запрет на участие в приватизации и другое.Правительство по решению президента получает право вводитьмеры противодействия, которые при этом не должны касаться жизненно необходимыхтоваров, аналоги которых не производятся в России и других странах.Соответствующие решения также могут быть приняты главой государства наосновании предложений Совбеза. При устранении обстоятельств, послужившихпричиной введения контрсанкций, правительство будет отменять введенныеограничительные меры.Обсуждаемые на Охотном Ряду нормативно-правовые актыявляются ответом на введенные в начале апреля очередные санкции США. В новомперечне оказались 38 юридических и физических лиц – представители бизнеса,госслужащие и крупные компании.