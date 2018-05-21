Утрата эстетических чувств и незнание этикета – так ответили в Москве на обвинения в западной прессе. Немецкое издание выступило с утверждением, что Владимир Путин унизил Ангелу Меркель, подарив ей букет.

Утрата эстетических чувств и незнание этикета – так ответили в Москве на обвинения в западной прессе. Немецкое издание выступило с утверждением, что Владимир Путин унизил Ангелу Меркель, подарив ей букет.Дарить женщине цветы – это традиция, которую нельзя интерпретировать как унижение. Измышления, изложенные в статье автора немецкого таблоида Bild, свидетельствуют об утрате им чувства эстетики, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая."Дарить женщине цветы – это прекрасная традиция и женская привилегия, которая не может быть ничем иным, даже если женщина – политик или государственный деятель", – заявила Яровая. По мнению вице-спикера, по такой логике можно посчитать оскорблением обращения "госпожа" или "фрау".Напомним, что журналист немецкого издания Bild назвал оскорблением вручение букета канцлеру ФРГ Ангеле Меркель президентом России Владимиром Путиным во время их встречи в Сочи. По мнению автора статьи, букет только внешне выглядит как знак вежливости. На самом деле Путин таким образом напомнил Меркель, что она женщина – и тем самым якобы ее оскорбил.Немецкий автор, как и многие другие журналисты, к сожалению, не имеет ни малейшего понятия о существующем протоколе встреч мировых лидеров, отметил экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко."Ловят всякие фейки, ловят всякую дрянь. Я понимаю, что мир меняется, но есть протокольные вещи, которые никогда нельзя заменить... Ведь она – женщина, и по нашему протоколу и нашему уважительному отношению к женщине всегда при встрече преподносится букет цветов", – заявил Шевченко в эфире . Утверждения журналиста эксперт назвал глупостью и хамством.О том, что преподнесенный президентом России канцлеру Германии букет является частью протокола, напомнил и заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. "По требованиям этикета, когда происходит встреча с женщиной – индивидуально или когда она приезжает в составе делегации, – ей дарят цветы... Это само собой разумеющееся, простейший элемент общепринятого этикета, и это настолько заурядная вещь, что даже не обсуждается", – цитирует Бакланова РИА Новости.Дипломат подчеркнул, что статья свидетельствует о некомпетентности ее автора. Еще несколько лет назад ни один уважающий себя редактор не допустил бы публикации такого материала, уверен он.