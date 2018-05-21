Утрата эстетических чувств и незнание этикета – так ответили в Москве на обвинения в западной прессе. Немецкое издание выступило с утверждением, что Владимир Путин унизил Ангелу Меркель, подарив ей букет.
Утрата эстетических чувств и незнание этикета – так ответили в Москве на обвинения в западной прессе. Немецкое издание выступило с утверждением, что Владимир Путин унизил Ангелу Меркель, подарив ей букет.
Дарить женщине цветы – это традиция, которую нельзя интерпретировать как унижение. Измышления, изложенные в статье автора немецкого таблоида Bild, свидетельствуют об утрате им чувства эстетики, считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
"Дарить женщине цветы – это прекрасная традиция и женская привилегия, которая не может быть ничем иным, даже если женщина – политик или государственный деятель", – заявила Яровая. По мнению вице-спикера, по такой логике можно посчитать оскорблением обращения "госпожа" или "фрау".
Напомним, что журналист немецкого издания Bild назвал оскорблением вручение букета канцлеру ФРГ Ангеле Меркель президентом России Владимиром Путиным во время их встречи в Сочи. По мнению автора статьи, букет только внешне выглядит как знак вежливости. На самом деле Путин таким образом напомнил Меркель, что она женщина – и тем самым якобы ее оскорбил.
Немецкий автор, как и многие другие журналисты, к сожалению, не имеет ни малейшего понятия о существующем протоколе встреч мировых лидеров, отметил экс-глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко.
"Ловят всякие фейки, ловят всякую дрянь. Я понимаю, что мир меняется, но есть протокольные вещи, которые никогда нельзя заменить... Ведь она – женщина, и по нашему протоколу и нашему уважительному отношению к женщине всегда при встрече преподносится букет цветов", – заявил Шевченко в эфире . Утверждения журналиста эксперт назвал глупостью и хамством.
О том, что преподнесенный президентом России канцлеру Германии букет является частью протокола, напомнил и заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов. "По требованиям этикета, когда происходит встреча с женщиной – индивидуально или когда она приезжает в составе делегации, – ей дарят цветы... Это само собой разумеющееся, простейший элемент общепринятого этикета, и это настолько заурядная вещь, что даже не обсуждается", – цитирует Бакланова РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что статья свидетельствует о некомпетентности ее автора. Еще несколько лет назад ни один уважающий себя редактор не допустил бы публикации такого материала, уверен он.