Эксперты рассказали, как подростки скрывают материалы порнографического содержания на своих телефонах. Они составили список приложений, позволяющих утаить информацию от родителей.

Эксперты рассказали, как подростки скрывают материалы порнографического содержания на своих телефонах. Они составили список приложений, позволяющих утаить информацию от родителей.Наиболее часто порнографические материалы дети прячут под видом мобильного калькулятора. Это приложение отображается в телефоне в качестве вычислительной программы.Даже при открытии этот софт демонстрирует привычный вид, передает издание Express. Однако после введения верного четырехзначного пароля программа отображает скрытые файлы, среди которых несовершеннолетние и хранят порно.Эксперты называют это "секретным фотоальбомом", который подростки прячут от взрослых. "Мы советуем родителям быть бдительными и отговаривать своих детей от использования такого приложения", – заявили они.Помимо этого был составлен список из десяти сервисов, которые подвергают детей риску. Среди них были названы Omegle, позволяющий общаться с незнакомцами и программа для флирта Yellow, которая тоже используется для обмена снимками.Более того, правоохранители обратили внимание на приложения, в которых есть функция анонимно оценивать других пользователей или общаться с ними.По мнению специалистов, в Instagram и Ask.fm подростки не только обмениваются контентом, но и заводят новые знакомства. Это, в свою очередь, развязывает пользователям руки для травли или растления.Ранее был опубликован доклад, посвященный проблемам сексуального насилия в Сети. Исследователи пришли к заключению, что дети легко идут на контакт с незнакомцами в Интернете и часто доверяются им.